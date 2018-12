Natalia ('OT 2018') desvela que sufrió bullying en su infancia: "Me gritaban 'puta cerda" Ecoteuve.es 7/12/2018 - 19:04 0 Comentarios

La favorita de la edición se abre en canal con Los Javis mientras preparaba su tema

El nombre de Natalia Lacunzo está en todas las quinielas para ser quien suceda a Amaia en Operación Triunfo. La también navarra pasó directamente a la final junto a Famous con cuatro dices igualando la hazaña de su paisana el curso pasado.

Pero este viernes, Natalia ha sido noticias por otro (y triste) motivo. La concursante se ha abierto en canal en la clase de los Javis mientras preparaba su próxima canción Seven Nation Army de The write stripe y ha revelado que sufrió bullying en el colegio.

"Hay gente que se toma el permiso de intentar meterse en tu vida realmente. Ya no por redes o mensajes, que también, sino que tú estás tan tranquila paseando, vuelves de estar con un colega, y de repente un coche pasa pitando y todos gritando", ha empezado a relatar. "Y tú dices: 'esa peña me ha estado insultando por redes y luego me la cruzo por la calle y ni me mira', y ahora pasan en un coche y empieza a gritar", ha empezado a relatar".

"A la media hora estás en un parque tan tranquilamente con un amigo y ves que son los mismos pavos que están poniendo una canción tuya súper alto para ridiculizarte y que vuelven a gritar lo mismo. Y que luego por redes te vuelven a decir de todo: 'yo canto mejor que tú', 'eres una puta cerda', 'esto solamente demuestras lo que eres...", ha dicho.

