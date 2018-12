María Villar reconoce que "a veces" movía los labios en las grupales de 'OT': "Soy la reina del playback" Ecoteuve.es 16:37 - 7/12/2018 0 Comentarios

La concursante más polémica de la edición cuenta sus mayores secretos en el 'Yo nunca...'

María Villar, de OT 2018 abandonó la Academia hace más de una semana, pero sus palabras, tanto dentro como fuera de la Academia, siguen generando polémica. Entre cervezas y con África al lado, pero fuera del plano, la concursante del talent musical ha jugado a 'Yo nunca...' y ha dejado caer que en alguna que otra actuación grupal hizo playback.

Tras abrir su primera cerveza, María ha procedido a leer la primera frase que le proponía la web Buzzfeed: "Yo nunca he movido la boca fingiendo que me sabía la letra de una canción". Al ser negativa la respuesta, la ex concursante ha bebido un trago de cerveza y ha bromeado: "La reina del playback. Bueno, no hacía playback en las grupales en realidad, aunque a veces sí".

"Voy a potar en directo", ha dicho la cantante, haciendo referencia a que cada vez se iba sintiendo más borracha y pasando a otra frase: "Yo nunca he dicho 'no vuelvo a beber' después de una resaca infernal". "Esta misma mañana lo he dicho, y mírame. Soy una persona de palabra", ha bromeado María mientras bebía más cerveza.

Respecto a sus polémicas en el concurso, la madrileña ha confesado que no esperaba que hubiera ese revuelo cuando intentó cambiar la letra de Quédate en Madrid, de Mecano: "Dentro me decían que se había liado, pero no tanto".

Además, también ha contestado a quienes criticaron la forma de hablar de su novio Pablo en su última gala como concursante: "Esa gente está fuerísima, no tienen ni idea. Yo me comunico de esa forma con mi novio".

???? Hemos traído a @mariaot2018 a BuzzFeed para que nos contara su vida, se tomara unas cervezas y, básicamente, nos demostrara una vez más que es la mejor persona ????#OTDirecto7DIC pic.twitter.com/yk7ycxlyIZ — BuzzFeed España (@BuzzFeedEspana) 7 de diciembre de 2018

