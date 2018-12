Marta Nebot y el abogado de La Manada, a gritos: "Te tienen que dar dos hostias para decir que te han violado" Ecoteuve.es 7/12/2018 - 11:27 0 Comentarios

La periodista y Agustín Martínez protagonizan una fuerte discusión en 'El programa de Ana Rosa'

El letrado también tiene para Monedero: "No tengo una televisión propia para decir las barbaridades"

Marta Nebot y Agustín Martínez, abogado de los miembros de La Manada, han protagonizado una acalorada discusión este viernes en El programa de Ana Rosa a raíz de la confirmación de la condena del Tribunal Superior de Navarra a nueve años de cárcel por abuso sexual.

"Lo que denota esta sentencia es que en este país si te agreden sexualmente, o te pegan o no te han agredido. Entonces están invitando a las mujeres que son agredidas a ser sumisas o a revelarse para que las peguen", ha empezado a decir la periodista a lo que ha apostillado Monedero "o a que te partan el cuello".

"Ahora ha llegado el momento de cambiar esa legislación. Parece que hay un consenso en eso, que el CGPJ se va a poner las pilas y que vamos a empezar a lanzar un mensaje a las mujeres de que no te tienen que matar para que haya sentencias firmes que digan que se agrede a las mujeres", declaró Nebot después. "A esta chica lo único que no le pasó es que le dieran dos hostias, parece que te las tienen que dar para decir que te violaron".

"Evidentemente ya está bien de que haya agresiones a las mujeres. En eso estamos de acuerdo. Pero ya está bien de hacer demagogia con este tema", ha replicado Agustín Martínez. "Lo que la señora Nebot acaba de hacer es un ejercicio de demagogia". "Es un ejercicio de verdad", espetaba la periodista.

Al mismo tiempo, Monedero salía en su defensa: "Venir a este espacio para decir estas barbaridades me parece que es...". "Es que no tengo una televisión propia para decir las barbaridades y que me atiendan", soltaba en respuesta el abogado.

"Yo no hago política y yo intento aplicar una visión del derecho. La señora Nebot ha dicho que dos de los magistrados han considerado que había agresión y otro magistrado ha considerado que debían de ser inocentes. Y yo, mi único tema es este asunto: analizar este asunto. Y lo que ustedes no responde a la verdad por mucho que se lo quieren inventar". "Está haciendo su trabajo, Juan Carlos", medió Joaquín Prat. [VÍDEO]

