Mónica Hoyos cae vapuleada ante su enemiga Miriam antes de la final de 'GH VIP 6' Ecoteuve.es 7/12/2018 - 0:46 1 Comentario

La 'reina inca' y Koala se suman a Suso y Asraf como finalistas del reality de Telecinco

No hubo sorpresas. Miriam Saavedra y Koala han tachado al último nombre de su lista negra antes de llegar a la final de GH VIP 6: Mónica Hoyos. La ex de Carlos Lozano ha sido derrotada de forma brutal al obtener el 67% de los votos para la expulsión y, con esto, la 'reina inca' ganaba su particular batalla.

Mónica lo tenía claro desde el principio de la noche y, en el momento que Jorge ha dado la noticia, la peruana ha querido irse "corriendo" de la casa de Guadalix: "¿Por dónde me voy? Porque el espectáculo ya me supera. Ya me sobrepasa esto". Y mientras que Miriam se abrazaba con Koala, ella abandonaba por detrás la sala de expulsión.

"¡No tengo palabras! ¡Viva España, Perú y mi madre!", gritaba una pletórica Miriam que, después, valoraba así la salida de su compañera: "Me es indiferente. Es triste tener que irte con tanto odio en tu corazón. Lo siento mucho por ella".

Otro dato a tener en cuenta es que Miriam ha conseguido un récord histórico en GH al salvarse en diez nominaciones consecutivas. Así las cosas, los cuatro finalistas de GH VIP 6 son Suso, Asraf, Koala y Miriam.

Así ha sido la salida de Mónica de la casa tras ser expulsada #GHVIPGala13 pic.twitter.com/pGgoqS3wXx — Gran Hermano (@ghoficial) 6 de diciembre de 2018

