Estalla la guerra entre Mila Ximénez y las Campos por la entrevista de Carmen Borrego

Del "demoledor" mensaje de la matriarca a las lágrimas de la colaboradora

"Lo que no me compensa es ver sufrir a Terelu", ha explicado Ximénez

Mila Ximénez ha vivido este jueves, Día de la Constitución, una de sus peores tardes en Sálvame a consecuencia de la entrevista que le realizó a Carmen Borrego en la revista Lecturas en la que hablaba sobre el momento delicado por el que atraviesa Terelu. El primer disgusto lo vivió ayer miércoles después de que María Teresa Campos le enviara un "demoledor" mensaje: "Ha sido como un tiro en el alma".

Pues bien, la tarde ha empezado con Mila llorando desconsoladamente como un bebé en el backstage del programa. "¿Mila, qué te pasa?, ¿qué pasa Mila?", preguntaba una preocupada Carlota Corredera en una angustiosa escena. "Me da muchísima pena verte así", decía para dar paso después a publicidad.

A la vuelta, la colaboradora ya estaba sentada en su sitio mucho más tranquila y ha empezado a explicar los motivos de sus lágrimas. "Yo he hecho una entrevista a Carmen Borrego y, desde luego, lo que no me compensa es ver sufrir a Terelu", se arrancó. "Yo hago la entrevista pero la responsabilidad es del que contesta y yo no quiero que sufra Terelu por esto. Sé que está pasando por un momento muy complicado. Voy a ser sincera, yo le preguntaba a Carmen y ella relacionaba todo lo que le pasa con Terelu".

Carmen Borrego niega sus respuestas a Mila

Minutos más tarde, Sálvame emitía unas declaraciones de Carmen Borrego realizadas después de grabar su sección en el programa Desafío Borrego. En ellas, la hija pequeña de María Teresa se desdecía todo lo que se ha publicado en la revista sobre su madre y Edmundo: "Es curioso porque aunque parezca mentira yo no concedí la entrevista para esto, la concedí por mi reto, lo que había adelgazado. Comprendo que las circunstancias son las que son y que interesa mucho más este tema". [VÍDEO]

Lógicamente, esto ha sentado muy mal a Mila Ximénez que ha entrado en cólera: "A mí tu pérdida de peso me importa una mierda. Nunca serás ni Terelu ni Teresa", ha dicho pidiendo "respeto" e invitando a Carmen que fuera ella quien llamara a Terelu para reconocer que "no debió contar" algunas cosas.

"Demándanos si todo esto es mentira, pero para el cobro", ha desafiado luego. Asimismo, ante la propuesta de Carlota de sentarse juntas en el Deluxe este sábado, la colaboradora se ha negado de forma rotunda: "Por cosas que me hacen daño yo no cobro pasta".

