Bombazo en 'OT': Natalia, cazada por las cámaras ¿declarándose a Miki?

Los seguidores del talent de TVE se revolucionan por una posible nueva carpeta

Cuando todo el mundo creía que Natalia y Alba Reche podrían empezar una relación fuera de la academia de Operación Triunfo, se ha producido un giro de tuercas que ha cambiado por completo la situación a dos semanas de la final. Las cámaras podrían haber cazado a la ya finalista declarándose a Miki.

Y es que todo viene desde la pasada madrugada cuando en El chat pusieron la canción Another Stupid Love Song, de la cantante sueca Amiel Daemion. Pues bien, este jueves Natalia escribía lo siguiente a su compañero en un papel: "Poco se habla de que la canción que me pusieron ayer de la sueca es la que va sobre ti".

Al verlo, los seguidores del canal 24 Horas del talent musical de TVE han revolucionado totalmente las redes, más si cabe debido al shippeo que durante toda la edición han protagonizado la pamplonesa y la alicantina.

Miki y Alba han tenido una relación muy cariñosa en estos dos meses aunque hay que recordar que los dos tienen pareja. Sí es verdad que este jueves, después del repaso de gala, la navarra consolaba al catalán con besos y caricias: "Es muy difícil relativizar las cosas aquí, pero te das cuenta que es tan tonto preocuparse cuando salgas, no te merece la pena. La gente no te recordará por una actuación en la que has desafinado un poco".

La canción tiene frases como "Lo tienes todo, tienes el control", "Todavía no sabemos qué está pasando, podríamos estar enamorándonos o esto podría ser sólo otra estúpida canción de amor" o "Pero dime qué pasaría si nos viésemos en otra vida, en otro lugar".

Natalia animando a Miki tras el repaso de gala: "Es muy difícil relativizar las cosas aquí, pero te vas a dar cuenta que es tan tonto preocuparse cuando salgas, no te merece la pena. La gente no te recordará por una actuación en la que has desafinado un poco"???? #OTDirecto6DIC pic.twitter.com/hQhO74Ub6W — Miki Núnyez España (@MikiNunyezES) 6 de diciembre de 2018

