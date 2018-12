Ana Rosa, al borde de las lágrimas en el aniversario de la Constitución al recordar el día que su madre votó por primera vez Ecoteuve.es 6/12/2018 - 14:39 0 Comentarios

La periodista participó en el documental '9 días y 2.500 noches. Por una Constitución' de Telecinco

Este jueves se ha celebrado el 40 aniversario de la Constitución y, por ello, Telecinco emitió en la noche de ayer el documental 9 días y 2.500 noches. Por una Constitución en el que se repasaba los momentos cruciales del proceso de la transición hacia la democracia desde la dictadura de Franco.

Además de los principales líderes políticos, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera, el documental también recogió los testimonios de los periodistas Victoria Prego, Fernando Jáuregui, Iñaki Gabilondo, Pedro Piqueras y Ana Rosa Quintana.

Precisamente, esta última protagonizó un emotivo momento al recordar cómo vivió las primeras elecciones que se celebraron en España. Cuenta que acudió con su madre al mitin que hizo Felipe González en el barrio de Usera. "Esa mujer lo que pudo disfrutar... Y sacó una bandera republicana. Era como haberle devuelto su infancia, su padre y los años de silencio", dijo la presentadora al borde de las lágrimas. [VÍDEO]

Abascal y Ana Rosa se enzarzan por la violencia machista

"¿Qué es eso de derogar la ley de violencia de género?" Ana Rosa Quintana empezó muy directa su entrevista a Santiago Abascal, líder de Vox, en su primera aparición en un plató tras lograr 12 escaños en las elecciones de Andalucía.

La presentadora de Telecinco preguntó este miércoles a Santiago Abascal por los asuntos más polémicos -Franco, inmigración, Europa...- pero se ha enzarzado con él por la violencia de género, ya que la presentadora no entiende que Vox quiera eliminar una ley cuando "hay 44 muertas este año por violencia machista". "Esto nos pone los pelos de punta. Los datos son los datos. La violencia doméstica -si quiere usted llamarlo así- es contra las mujeres. Las 44 son mujeres. No hay ningún hombre".

"Con esta ley que tenemos no bajan las cifras. La ley no combate la violencia contra la mujer. Nosotros queremos una ley contra cualquier violencia en el ámbito familiar, no una ley que criminaliza al hombre", se ha defendido Santiago Abascal. "Las denuncias falsas son una minoría", ha insistido Ana Rosa Quintana. "¿Pero esta ley protege a las mujeres ¿Hace que disminuya ese numero? No", ha continuado él.

"Hay más muertas por violencia machista que muertos de ETA", ha dicho Ana Rosa. "Hay que analizar también, de esas 44 mujeres, qué nacionalidad tienen los asesinos", ha explicado Abascal. "Pero ¿hay nacionalidad en un asesino machista? No se puede justificar por el origen. Unir violencia e inmigración...", se ha quejado la presentadora.

"¿Pero sí se puede unir violencia y masculinidad? Los hombres somos violentos por naturaleza?", ha repetido Abascal. "Los asesinos son hombres y las muertas, mujeres. Es una cultura machista contra la que hay que luchar", ha zanjado Ana Rosa Quintana.

