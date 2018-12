Marta Sango ('OT 2018'): "Con Itziar Castro aprendí muchísimo, pero con los Javis hice el 'click" Marco Almodóvar 13:29 - 6/12/2018 | 14:26 - 6/12/18 0 Comentarios

Sobre la aparición de la pareja de María: "Para mí no sería normal porque mi novio no es así"

"Tinet Rubira nos dijo que no teníamos que tener una sensación de rechazo a Eurovisión"

A la cuarta vez no pudo ser. Marta cayó eliminada este miércoles en OT 2018 frente a Sabela en una gala en la que hizo, probablemente, su mejor actuación. "Me voy con la cabeza alta y salgo muy satisfecha", dice la andaluza que atiende a ECOTEUVE.ES después de pasar sus primeras horas lejos de la academia. "No he dormido nada", dice.

La concursante ha confesado que siempre se ha mostrado "muy crítica" consigo misma y que, precisamente por eso, ha provocado que su aprendizaje fuera más lento. Marta, además, ha valorado positivamente el fichaje de los Javis: "Con Itziar aprendí muchísimo, pero con ellos hice el click".

Por otro lado, la joven, que se presentó a las pruebas de OT 2018 por su madre, ha hablado sobre la reunión que tuvieron con Tinet Rubira acerca de la preocupación sobre Eurovisión: "Nos dijo que no teníamos que tener una sensación de rechazo". Para esta misión, su nombre es Famous: "Me cuesta pensar en una voz que haya llevado España como la que tiene él".

Lo primero de todo, ¿cómo estás?

No he dormido nada, pero estoy súper súper bien. Me alegro un montón de la canción que hice ayer porque salgo de la academia pero lo hago contenta. Tengo muchas ganas de llegar a mi pueblo y de ver a mi gente.

Joe comentó que hiciste la mejor versión que se ha hecho de George Michael, pero fuiste eliminada. ¿Cómo te quedaste?

Efectivamente. Siempre te intentas poner en la peor situación, pero sí que es verdad que cuando tuve que abandonar la academia después de preparar el cuerpo cuatro veces lo pasé un poquillo mal. Fue triste y raro pensar que no iba a volver más. Pero me estoy dando cuenta de que fuera tengo muchísimo apoyo.

De todas las nominaciones, ¿fue la primera la que te dejó más tocada?

Me sorprendió mucho la primera nominación porque me la tomé muy bien y esa semana no quería irme para nada porque necesitaba demostrar más cosas. No ha ocurrido lo mismo con las últimas nominaciones porque se habían ido antes compañeros que tenían un talento increíble y dices 'ya he llegado tan lejos que te da igual'.

¿Por qué crees que has sido tú la expulsada y no Sabela?

La audiencia lleva salvándome tres veces y veo lógico que ahora le den la oportunidad a Sabela, que hizo un numerazo con baile y yo hice una cosa totalmente distinta. Cada una tiene su esencia.

Aparte del apoyo del público, ¿te has sentido valorada por el jurado?

Yo he estado en la mayor parte de acuerdo con lo que decían. Cuando me decían una crítica constructiva, yo lo aceptaba porque siempre he querido hacerlo mejor. Sus valoraciones no han sido una sorpresa para mí pero, a veces, cuando yo me he esforzado muchísimo, me sacaban el tema de la confianza. Y yo decía 'no sé que más hacer'. He flipado con que la gente me salvase, aunque sí que es verdad que nunca lo han hecho los profesores ni mis compañeros, hubiese molado que lo hubieran hecho alguna vez.

Natalia y Famous son los primeros finalistas. ¿Quién quieres que les acompañen?

Yo creo que Alba tiene que estar. De hecho, muchos días pienso que ella va a ser la ganadora aunque otros lo digo de Natalia.

Se quedó un poco fría ayer...

En ese momento ya estaba en el chat y no sé si estaba decaída, pero no tiene por qué porque va a ser finalista. En las habitaciones nunca nos ponemos en la situación de 'voy a quedar finalista'. Intentamos no pensar en ello y mantener los pies en el suelo.

¿Cómo ha sido tu trayectoria en el concurso?

Yo nunca había cantado como Marta la artista, siempre lo había hecho acompañada en un escenario. Yo he tenido que evolucionar bastante como persona porque llegué a la academia siendo súper exigente conmigo misma y viendo el lado negativo y eso ha ralentizado mi progreso. Pero no me arrepiento de nada, me voy con la cabeza alta y salgo muy satisfecha. No me voy con mal sabor de boda.

¿Cuál ha sido tu mejor recuerdo dentro de la academia?

Cuando nos ponemos a hacer el tonto los domingos y cuando ya nos sabemos las canciones y nos vamos con los profesores.

¿Con qué actuación te quedas?

Si tuviese que hacer un TOP 3, me quedaría con la de ayer, September y Leave Me Alone.

¿Echarás de menos las broncas de Noemí Galera?

Algunas más que otras. Echaré de menos cuando se nos iba un poco la pinza y en lugar de estar ensayando, nos ponemos a hacer el tonto y viene Noemí y te pone los pies en el suelo y te dice: 'ponte a ensayar o sino te doy en el culo'. Y la que menos, obviamente, la de los Tweets, que nos vino muy grande: uno hubiese sido un mundo, pero diez fue un sistema solar. Lo viví de una manera amarga, pero todo lo que he vivido allí, me ha servido para aprender.

¿De qué manera os afectó el cambio de Itziar Castro a Los Javis?

Tienen maneras diferentes de trabajar. Una cosa que el jurado me dijo y que me afectó muchísimo era el tema de la interpretación. Yo necesitaba interpretar las canciones. Con Itziar aprendí mucho, pero con los Javis hice el click. Me ayudaron muchísimo. Cada profesor tiene su manera de trabajar las cosas, y algunas nos puede venir mejor una manera y a otros, otra.

¿A qué se debió ese click?, ¿de qué forma te ayudaron?

Todo lo que hacíamos era desde tú verdad y tus vivencias. Entonces, primero analizábamos la canción frase por frase y luego lo relacionabas con tu cuerpo y con algo que yo sentía de verdad, que no era nada ficticio.

La semana pasada Alba criticó los "vídeos de mierda" que OT os ponen antes de vuestras actuaciones...

Los vídeos de la gala siempre nos han afectado porque son momentos tan tensos porque tienes que defender una canción y tienes que estar muy concentrada. Para nosotros, ver los vídeos nos descolocaba muchísimo: a veces son divertidos y otras, no te acuerdas de haber llorado. Por mi parte, lo he llevado bien. También es verdad que hay vídeos que me han gustado más que otros.

Tu madre dio la sorpresa al decir que había participado en los cástings de OT 2. ¿Cómo es vuestra relación en casa?

Mi madre está súper feliz. En OT 2017 me animó a presentarme al casting y yo, en ese momento tenía 17 años y la dije: 'mamá, mira que pena, no me voy a poder presentar'. Pero me enganché desde la Gala 0 y mi fiebre de fan fue creciendo con el programa y en su máximo esplendor me presenté a las pruebas de OT 2018.

¿Tu madre fue la culpable?

Sí. Mi madre se presentó al casting de OT 2 y no pasó de la primera fase. Pero ella está muy contenta y me da las gracias porque está viviendo cosas únicas y están disfrutando un montón.

Vamos con Eurovisión. ¿A ti te gustaría ir?

Pues sí. A nosotros lo que nos preocupa de ir es el hecho de que a lo mejor otros pueden empezar la carrera antes. Pero el otro día tuvimos una reunión con Tinet [Rubira] y nos dimos cuenta de que es una experiencia súper chula. Un disco lo puedes sacar siempre y cuando tengas ganas y motivación, pero a Eurovisión no. A mi me gustaría, sería guay, pero yo creo que tiene que ir Famous, todos lo pensamos. Lo tiene todo para ir.

Pero, ¿qué tiene de especial?

Primero, es una persona muy humilde y nunca se lo tiene creído. Y luego, a mí me cuesta pensar en una voz que haya llevado España como la que tiene Famous, puede amoldarse a cualquier estilo de canción. Además, canta, baila, rapea, interpreta, tiene muchísima ilusión...

Cuéntame más sobre esa reunión con Tinet.

Simplemente nos informó por si alguno estaba preocupado por empezar nuestra carrera más tarde y nos dijo que ninguno teníamos que tener una sensación de rechazo a Eurovisión. Nos contó que Amaia y Alfred vivieron una experiencia única, también estuvo con Edurne hace unos años y que el fenómeno fue impresionante.

¿Qué tipo de música te gustaría hacer en tu carrera en solitario?

Yo he dejado bastante claro que me encantan los ochenta y que es la música que yo escucho, pero ahora tendría que adaptarlo al mercado de 2018. Un claro ejemplo es el disco de Bruno Mars 24K, es un referente. No voy a hacer nada que no me guste.

Roberto Leal preguntó al novio de María por lo que más echaba de menos de ella y él respondió "su culo". Si hubiera sido tu novio, ¿te habría gustado?

[Lo piensa] En ese momento estaba mentalizándome para la actuación. No sé... cada persona tiene su manera de ser, mi novio no diría eso porque no es así. María y su novio tendrán un tipo de relación que es súper guay porque se dirán las cosas como ellos lo sienten en ese momento. Cada uno tiene su lenguaje. Para mí no sería normal porque mi novio no es así.

