Évole y 'Salvados' desafían el veto de Abascal y se cuelan en el corazón de Vox: "Ya estábamos dentro" Ecoteuve.es 6/12/2018 - 11:38 0 Comentarios

El programa dedicará la entrega de este domingo a la formación que ha irrumpido en Andalucía

Salvados ha aceptado el desafío de Vox. Pese al veto que han recibido del partido que lidera Santiago Abascal, el programa de Jordi Évole se ha infiltrado en sus entrañas y este domingo emitirán un programa dedicado a la formación que irrumpió en Andalucía con doce escaños el pasado domingo.

"Conociendo a Vox", escribió el periodista de La Sexta en su cuenta personal de Twitter junto a la promo de Salvados en la que Abascal se mofa de él: "El mismo Évole, que nos ha puesto a parir y luego nos pide una entrevista. Y nos permitimos el lujo de decirle que no sólo no le damos la entrevista, sino que no le acreditamos en nuestros actos".

De forma sobreimpresionada, el programa ha escrito las siguientes frases y con un plano desde el backstage en el mitín de Abascal para enfatizar el mensaje: "No querían que fuésemos. Pero ya estábamos dentro. Domingo por primera vez en Salvados hablamos de ellos: conociendo a VOX".

Abascal (Vox) llama "mamporrero" a Évole

Abascal también rechazó la petición de Évole en Twitter: "Tiempos de estigmatización y descaro mediático. Después de insultarnos a nosotros y a nuestros votantes, Évole pretendía que colaborásemos con su programa".

"No tienen vergüenza. Nosotros distinguimos entre la crítica periodística y los mamporreros del poder. ¡Qué llame a Otegi!", criticó el líder de Vox en un mensaje que iba acompañado con una imagen de Jordi Évole junto al actual coordinador general de Bildu.

