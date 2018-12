El tremendo palo de Bertín Osborne al barómetro del CIS tras su pifia en Andalucía: "¿Por qué no lo cierran?" Ecoteuve.es 6/12/2018 - 10:31 0 Comentarios

El cantante analizó las elecciones autonómicas en 'El hormiguero': "La gente está hasta las pelotas"

"Yo soy políticamente incorrecto, lo que digan de mí, me la sopla". Bertín Osborne visitó este miércoles El hormiguero y habló sin pelos en la lengua del terremoto político vivido en las elecciones andaluzas en las que ha irrumpido Vox, además de la situación de Venezuela.

"¿Qué ha pasado en Andalucía?", preguntó Pablo Motos a su nuevo invitado platino. "Que la gente está hasta las pelotas ya, estaba hasta las narices. Un poquito de aire fresco, que cambien las cosas. La gente estaba muerta", ha respondido sobre el descalabro socialista.

Eso sí, ahora está por ver los pactos que realizan los partidos de la derecha para echar a Susana Díaz del Palacio de San Telmo. "Veremos a ver en qué queda todo ahora, porque viene el peluseo, ahora tú pa ti, ahora dame...esto es como los niños. ¿Tú que cartas tienes?".

Más molesto se mostró con el barómeto del CIS de Tezanos, que había disparado al PSOE y no había detectado la fuerza de Vox: "¿Eso por qué no lo cierran?". "Y les pagan encima por eso", se lamentó para después bromear. "Igual no es culpa de ellos. Una vez me vinieron y por el cachondeo les cuentas lo contrario". "¿Tú dijiste que votabas a Podemos?", zanjó con sorna Motos.

Bertín habla de la dramática situación en Venezuela

Pese a estar en Antena 3, Pablo Motos preguntó al cantante por su programa de Telecinco Mi casa es la tuya. Este desveló que el famoso que se le resiste es su amigo Julio Iglesias que no quiere que le entreviste por no sacar a la luz "demasiados secretos".

Más serio se puso con Venezuela al hablar sobre la dramática situación que vive la familia de su mujer aunque sus suegros ya se han venido a España. "El que niegue que lo que pasa allí es una tragedia es un traidor. No tienen de nada. La semana pasada, un amigo tenía que operarse en Caracas y él tuvo que comprar todo, desde las medicinas hasta el algodón porque allí no tienen de nada".

