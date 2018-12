El "demoledor mensaje" de María Teresa Campos a Mila Ximénez: "Ha sido un tiro en el alma" Ecoteuve.es 6/12/2018 - 9:42 3 Comentarios

La presentadora estalla contra la colaboradora de 'Sálvame' por su entrevista a Carmen Borrego

"He tomado la decisión de no trabajar más con vosotras porque siempre es un problema"

María Teresa Campos ha estallado. Parece ser que la entrevista que le ha hecho Mila Ximénez a su hija Carmen Borrego en la revista Lecturas no le ha gustado a la veterana presentadora. En ella, su hija pequeña ha hablado sobre el doloroso momento por el que atraviesa la familia Campos con el cáncer de su hermana Terelu, además del sufrimiento de su propia madre.

El enfado ha sido tal que María Teresa ha enviado un "demoledor" mensaje a a la colaboradora de Sálvame: "Ha sido un tiro en el alma que no lo he entendido". Mila ha afirmado no entender los motivos y ha reconocido que lo ha tenido que leer "cuatro veces": "No he entendido a quien arrastro y qué daños estoy haciendo yo".

"Tú has hecho entrevistas, Terelu también y yo no creo que se me pueda mandar este mensaje por hacer mi trabajo", ha dicho pidiendo una "reflexión": "No lo voy a tener en cuenta porque estás pasando por un mal momento personal y profesional, pero vuelve a leer el mensaje y dime si me merezco lo que tú me has dicho":

"He tomado la decisión de no trabajar más con vosotras porque siempre es un problema", ha dicho mucho más seria, mientras que Jorge Javier intentaba frenarla recordando que María Teresa no está bien emocionalmente. "Bueno, que no me lo merezco", ha concluido Ximénez.

PUBLICIDAD