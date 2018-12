El recadito de Roberto Leal en directo a la bochornosa aparición del novio de María en 'OT' Ecoteuve.es 6/12/2018 - 9:30 0 Comentarios

"A mí me gustaría hacerte una pregunta...", dijo a Chus, el novio de Sabela

La bochornosa aparición en OT de Pablo, el novio de María, aun sigue trayendo cola. Roberto Leal aprovechó la visita de Chus, la pareja de Sabela, para lanzar un recadito al joven después de la polémica surgida. Eso sí, el presentador lo hizo en un tono discreto y elegante que provocó la risa en el público.

"¿Qué te gustaría decirle?", preguntó Leal a Chus, que contestó de esta forma tan bonita: "Que esté tranquila. Primero, muchas gracias por elegir esta canción para hoy porque tú sabes lo que significa. Y segundo, disfruta de todo esto y que enamores a toda esta gente igual que me enamoraste a mí".

La situación era tan distinta a la vivida hace una semana que Roberto Leal tiró de ironía al decir "a mí me gustaría hacerte una pregunta...Que me gusta siempre hacer que es...¿qué es lo primero que vais a hacer cuando salgáis de... Ay, no no".

Rápidamente, tanto Sabela como Chus captaron la idea y se echaron a reír, al igual que todos los presentes en plató. Ella, muy pícara, estuvo acertada al responder "bailar salsa". Finalmente, la gallega consiguió quedarse en detrimento de Marta.

PUBLICIDAD