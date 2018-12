La queja de Jorge Javier a la Academia de TV: "Nunca me ha premiado siendo yo uno de los mejores profesionales" Ecoteuve.es 5/12/2018 - 19:40 0 Comentarios

"Rosa María Mateo pretende dirigir RTVE guiándose única y exclusivamente por sus gustos"

El pasado jueves, Jorge Javier atacó a Rosa María Mateo desde GH VIP por "despreciar" los realities. El presentador de Telecinco quiso mandar un dardo a directiva de TVE después de "jurar" en el Congreso de los Diputados que "mientras yo sea administradora de RTVE nunca se van a hacer programas de ese tipo".

Jorge mandó a Miriam que mandase un mensaje a "una gran fan de los realities que se llama Rosa María Mateo" y, después, él añadió: "Te mandamos un beso, un quintal de besos, toda la gente que hacemos realities y también los que hacen Masterchef".

Pues bien, Jorge Javier ha escrito sobre esto en su blog de Lecturas contestando a la "gente que se escandaliza" y denunciando el nulo apoyo de la Academia de TV: "Lo que verdaderamente me escandaliza es que una entidad como la academia de televisión no saliera en defensa de todos los profesionales que hacemos realities en España, un género que parece que no se encuentra entre los predilectos de la señora Mateo".

A continuación, va más allá: "También parezco nuevo. ¿Qué puedo pedir a una entidad que no me ha premiado en ninguna de sus ediciones, siendo como soy uno de los mejores profesionales de este país?". "No quiero hacer sangre con que durante muchos años sus galardones se han repartido en un casino", dice.

Por último, Jorge insiste en la figura de Rosa María: "Me cae muy bien y gozo cuando la veo enfrentarse a los del PP. Pero sus declaraciones sobre los realities me recuerdan a aquellos abuelos que decían que los Beatles no eran más que unos melenudos que no hacían música".

"Mateo pretende dirigir RTVE guiándose única y exclusivamente por sus gustos. Y no es eso, no es eso. Se ha equivocado de cargo. Debería estar dirigiendo su propio canal de YouTube", termina.

