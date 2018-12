Alfred visita la Academia de 'OT': del poema para Amaia a la pifia de Natalia Ecoteuve.es 16:22 - 5/12/2018 0 Comentarios

El ex concursante del talent musical ha presentado su primer single 'De la Tierra a Marte'

Alfred ha vuelto este miércoles a la que hace sólo un año era su casa. Esta vez, lo ha hecho para visitar a los chicos de OT 2018 y presentar su recién estrenado single, De la Tierra hasta Marte. Como ha explicado a los concursantes, se trata de "un poema para una persona que estaba ahí", y que ahora se ha convertido en el primer single del artista.

El ex concursante de OT 2017 ha aprovechado su visita para tocar al piano su nueva canción, justo en el mismo lugar donde la componía hace casi un año y frente a la persona a la que se la dedicaba, Amaia. "Es un poema para una persona que estaba aquí... y ahora es una canción que es mi primer single", ha explicado el catalán.

En estos casi tres meses en los que los concursantes de esta edición no han tenido contacto con el exterior, parejas surgidas de OT 2017, entre ellas, 'Almaia', han decidido tomar caminos separados. Tras su visita, Natalia ha enviado un mensaje a Alfred: "Alfred, dale un beso a Amaia, que se me ha olvidado decírtelo. Bueno, ya me imagino que le darás muchos besos al día".

Por otro lado, el cantante ha querido regalar a cada uno de los concursantes un disco. Michael Jackson para Marta, Extremoduro para Natalia... han sido algunos de los LP que ha traído Alfred a la Academia. El catalán ha recordado cuando, para el cumpleaños de Amaia, coló unos discos de Txarango en la Academia. "¡Niñato!", ha bromeado Noemí Galera, rememorando la bronca que recibió Alfred el año pasado por esta razón.

Ha sido una charla de muchos consejos también: "Cuando salgáis de aquí cread un equipo que crea en vosotros", ha dicho el músico, haciendo referencia a que su banda está formada por amigos de toda la vida. "Pensad en la persona que érais antes de entrar aquí, porque sois la misma".

PUBLICIDAD