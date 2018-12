Bertín Osborne ataca a Zapatero y dice que le han "confirmado" que cobra de Venezuela Ecoteuve.es 5/12/2018 - 13:32 0 Comentarios

El presentador pide a Albert Rivera que "haga las cosas como el votante ha pedido"

El Cigala, Carlos Sobera y Christian Gálvez visitarán su programa de Telecinco próximamente

Bertín Osborne ha criticado duramente a José Luis Rodríguez Zapatero por su labor mediadora en Venezuela, "un régimen criminal y narcotraficante".

"Son unos ladrones y el que no lo diga, o no tiene conciencia o se está llevando el dinero", ha dicho en esRadio. "Zapatero", ha apuntado Federico Jiménez Losantos. "Por ejemplo. A mí me lo han confirmado", ha añadido el cantante.

"Hay que salir de España y viajar. Muchos de los que critican España no han salido. Y si te das una vuelta, te das cuenta lo maravilloso que es este país", ha explicado Bertín Osborne. "Y cuando escuchas lo que piensan de nosotros fuera, en países cercanos como México, Colombia o EEUU, te da vergüenza. ¿Cómo puedes justificar que haya sido presidente de tu país?".

Bertín Osborne también ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por haber viajado a Cuba. "¿No se puede ir a Canadá?", se ha preguntado.

Por otra parte, el cantante ha explicado que dede el año pasado está empadronado en Madrid y, por lo tanto, no votó en las elecciones andaluzas. "Hubiera tenido un problema porque tengo mucha relación personal con tres de ellos y hubiera votado a cualquiera: PP, Ciudadanos o Vox". Sobre el resultado, cree que "es sano que haya alternancia en el poder" y ha pedido a Albert Rivera que "sea razonable y haga las cosas como el votante ha pedido,de forma clara, que las haga".

Sobre la nueva temporada de Mi casa es la tuya, ha adelantado que entrevistará al Cigala, Carlos Sobera y Christian Gálvez. "Julio Iglesias se me resiste a venir, dice que soy un cabrón y que le voy a sacar lo que no quiere decir".

PUBLICIDAD