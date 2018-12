'Los Lobos', contra las cuerdas: la dura batalla que casi los elimina de '¡Boom!' Ecoteuve.es 5/12/2018 - 13:15 0 Comentarios

El mítico equipo de Antena 3 se encontró con unos rivales de altura

Erundino, José, Valentín y Manu vivieron este martes una de sus tardes más duras en Antena 3. Los míticos Lobos de ¡Boom! vieron peligrar su continuidad en el concurso al toparse con cuatro rivales de altura que no se lo pusieron nada fácil. Los dos equipos protagonizaron una igualada batalla que a punto estuvo de interrumpir el Récord Guiness que los primeros consiguieron el pasado mes de octubre.

Juanra Bonet no daba crédito a lo empatados que iban los dos equipos en una tarde en la que el presentador celebraba 1.000 tardes al frente del exitoso concurso. Los escapistas llegaron al plató de Antena 3 dispuestos a dar la sorpresa y debutaron con un pleno en la primera fase logrando desactivar todas las bombas. Los Lobos no se quedaron atrás y reaccionaron con otro pleno que no hacía más que plantear más incógnitas sobre quién se llevaría el gato al agua.

Llegó el turno de la bomba estratégica, tras la cual el equipo vencedor tiene la opción de adquirir algunos beneficios para la prueba final, y la cosa no cambió demasiado. Luis (de Los Escapistas) y Valentín (de Los Lobos) disputaron una igualadísima batalla en la que también terminaron empatando. Sin embargo, en la ronda de desempate, Valentín se llevó la victoria por la mínima y consiguió 10 segundos extras para la última ronda.

Finalmente, Los Lobos se enfrentaron a la última prueba sabedores de que el mínimo fallo les podía dejar fuera del programa. En ella, los carismáticos concursantes lograron 5.800 euros con los que lograron superar los 4.500 de Los Escapistas, a los que eliminaron en una derrota que dolíó hasta el mismísimo Juanra Bonet. "Os podéis ir con la cabeza bien alta", les dijo el presentador lamentando que no pudieran quedarse para seguir disfrutando de enfrentamientos tan apasionantes como el que se vivió en el plató de Antena 3.

