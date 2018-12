Sale a la luz el suculento sueldo de Carmen Borrego en 'Sálvame' y en el 'Deluxe' Ecoteuve.es 4/12/2018 - 18:24 0 Comentarios

La hija pequeña de María Teresa Campos gana 800 euros por cada colaboración

La cúpula ha aumentado su caché en un 25% debido a su mayor relevancia en TV

Carmen Borrego se ha convertido en una de las colaboradoras estrellas de Sálvame. Desde su aparición en Las Campos, la hija pequeña de María Teresa Campos ha ido teniendo mayor peso en Telecinco. Lo último ha sido darla una sección todos los martes en los que Carmen tiene que mostrar un cambio de look hasta dar con el adecuado. Además, cada semana tiene que pesarse en la báscula.

Sin embargo, la sección no es del agrado de Carmen, que ha terminado estallando en el programa al reconocer que está "hecha una mierda": "No me identifico, a mí no me ha gustado disfrazarme ni cuando era pequeña. Cada vez que bajo y salgo por esas escaleras, me muero de la vergüenza. Me siento disfrazada. No me siento bien".

Su mayor relevancia en Sálvame significa que la cúpula haya decidido subirle el sueldo un 25%. Si antes cobraba 600 euros al día, ahora Carmen se embolsa 800 las cuatro horas que acude al programa de Telecinco. El caché asciende considerablemente en el Deluxe hasta los 1.600 euros, como informa Jaleos.

El salario de Carmen Borrego de un día es el casi el mismo que el español mileurista. De asistir los 20 días laborables a Sálvame, la colaboradora se llevaría a casa la friolera de 16.000 euros mensuales.

