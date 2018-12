Las imágenes de Kiko Matamoros desnudo que han revolucionado 'Sálvame': "Va ligero... y alegre" Ecoteuve.es 4/12/2018 - 11:02 0 Comentarios

Los colaboradores de Telecinco, atónitos ante unas posibles imágenes del tertuliano desnudo

Kiko Matamoros se ha convertido en el protagonista absoluto de Sálvame. La ruptura del tertuliano con Makoke y la participación de esta en GH VIP ha vuelto a colocar a la ya ex pareja en el centro de todas las miradas. La madrileña desveló en el Deluxe las infidelidades que provocaron su infidelidad y durante los últimos días, el programa de Telecinco no ha hecho otra cosa que indagar en ellas.

Y el último bombazo que afecta al colaborador del programa lo desveló Gustavo González, quien afirmó que Kiko Matamoros "está cometiendo un error detrás de otro". El último habría llegado tras su ruptura con Makoke, momento que ha aprovechado el televisivo para ligar con otras chicas a través de Instagram: "Tiene unas conversaciones brutales que al final nos llegan a nosotros. Se manda fotos muy subidas de tono", explicó Gustavo antes de mostrárselas a sus compañeros.

Kiko Hernández planteó la posibilidad de que tal vez no fuera él porque no se le ve la cara. Sin embargo, terminó reconociendo que sus tatuajes y su reloj lo delataban. Paz Padilla quiso ver la imagen y no pudo evitar pegar un grito al verlas: "¡Uy! Este va al grano, como los adolescentes. ¡Dios mío de mi alma! Por favor, traedme un valium", afirmó antes de que Kiko desvelara que en la foto, Matamoros aparece completamente desnudo "desde el cuello hasta las uñas de los pies". "Está ligero, pero activo. Alegre, como que se alegra de verte", matizó la presentadora.

Y por si quedaba algún tipo de dudas, Kiko Hernández quiso que Lydia Lozana reconociera el cuerpo del que un día fue su amante. "Tenemos aquí al notario. Lydia, ¿tú esta zona la has trabajado?", le preguntó provocando la risa de los presentes. "No me suena nada. Yo eso nunca lo he visto. Esa zona no la he trabajado, no me pillaba a mano", bromeó la canaria. "Qué 62 años más bien llevados. Las cosas como son", sentenció Paz Padilla.

