Melanie Olivares, contra Leticia Dolera por el despido de Aina Clotet: "Si tan comprometida está, tiene que demostrarlo" Ecoteuve.es 3/12/2018 - 15:15 0 Comentarios

La actriz cree que el conflicto con su compañera se pudo resolver de otra forma

Melanie Olivares ha sido la última actriz en mojarse con la polémica en la que se vio envuelta Leticia Dolera tras no contratar a Aina Clotet para su serie de Movistar+ por estar embarazada. Esta decisión ha generado una gran polvareda, teniendo en cuenta la posición que ha tomado la cineasta en los últimos años en la lucha feminista.

Olivares ha explicado que ella vivió una situación similar mientras rodaba la penúltima temporada de Aída y que el equipo de Globomedia le puso "todas las facilidades del mundo", por lo que recalca que "si se quiere, se puede". "Mi personaje no se podía quedar embarazada porque no tenía pareja y allí estaba yo con mi embarazo. Hicieron como si tuviera gases, me hacía pasar delante de cajas... ¡Y mi cara era de estar preñada! Yo dejé de rodar cuando estaba de ocho meses y luego me reincorporé pasados los cuatro meses de dar a luz", explica en palabras a Diez Minutos.

Melanie considera que el asunto de Clotet se pudo haber solucionado de otra manera: "Aina estaba embarazada de muy pocos meses", recuerda. "Y si Leticia está tan comprometida en este tema creo que es cuando más se ha de demostrar que entre nosotras nos apoyamos y que entendemos lo que nos pasa", dice en un claro dardo contra la cineasta.

Leticia Dolera justificó su decisión afirmando que su personaje tenía varias escenas de sexo, por lo que no se podía notar que estaba embarazada: "Su personaje ya tiene dos hijos. ¿Ha de ser necesariamente modelo? Cuando estás con un embarazo tan incipiente no tienes barriga. Tal vez algo más gordita pero Aina ya es muy delgada", critica la intérprete.

PUBLICIDAD