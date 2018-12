El guiño de Ferreras a Christian Gálvez: "No me importaría tener a 'Pasapalabra' en La Sexta' Ecoteuve.es 3/12/2018 - 12:28 0 Comentarios

El presentador de 'Al rojo vivo' también destacó '¡Boom!', el concurso de Juanra Bonet

La visita de Antonio García Ferreras al programa de Cristina Pardo tenía su morbo. La presentadora se reencontró este domingo con el que había sido su jefe durante varios años en Al rojo vivo con motivo del estreno de Estrecho en La Sexta, un programa en el que el periodista aborda el problema del narcotráfico en el estrecho de Gibraltar. [Ferreras responde al veto de Vox: "A La Sexta no la va a gobernar el miedo"]

Pardo sometió a Ferreras a un test que sacó su lado más personal. Empezó preguntándole si se consideraba un buen jefe. "No lo sé. Sí creo que la gente que trabaja conmigo, con el tiempo, entiende mi filosofía. Soy muy exigente, muy apasionado y no me gusta que al periodismo le gobierne el miedo", respondió. "Me dicen que soy una mezcla entre Mourinho y Guardiola, pero sin Champions

Acto seguido, Cristina se interesó por la visión de Ferreras de su Real Madrid tras la marcha de Cristiano. "Es distinto, con capacidad y talento suficiente y un balón de Oro, dicen, para Modric", contestó. "Es que Cristiano es una bestia, es descomunal". Pero Pardo no consiguió que confirmara si son ciertos dragones tatuados en los tobillos: "Es posible".

Después, lanzó un sorprendente guiño a Pasapalabra después de que la periodista le preguntara por sus formatos preferidos de la competencia. "A mí, Christian Gálvez y Boom me parecen dos programas muy interesantes que no me importaría nada tenerlos en La Sexta", resolvió Ferreras destacando la labor de Juanra Bonet, su compañero del grupo Atresmedia.

Ferreras desvela su relación con Rajoy

El último asunto del cuestionario de Cristina Pardo fue la relación que mantiene el periodista con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy: "¿Has vuelto a hablar con él?, ¿sabes qué tal está?, ¿está bien?, ¿está mal?". "Me parece que tienes tú más posibilidades de hablar con él", respondió Ferreras.

"Es un tipo que en la corta distancia es buena persona. Hemos tenido fases a lo largo de su trayectoria política de tener una muy buena relación y relación más difícil", dijo para después revelar un distanciamiento: "Cuando hacemos un periodismo incómodo, incluso gente con la que tienes buena relación, tanto en la derecha como en la izquierda, hay un día que tienes que mostrarte crítico y es complicado". "Es un precio que hay que pagar. Te distancias de gente que incluso admiras", sentenció.

