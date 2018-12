Sandra Barneda y Nagore se besan por sorpresa tras un romántico baile a lo 'Grease' en 'GH VIP' Ecoteuve.es 3/12/2018 - 10:15 0 Comentarios

El debate del reality de Telecinco vivió una noche de domingo de lo más musical

Gran Hermano VIP sometió estos días a los concursantes a una prueba semanal en la que debían recrear el musical de Grease. Los colaboradores del debate presentado por Sandra Barneda no quisieron ser menos y este domingo hicieron sus particulares versiones de las actuaciones en el plató de Telecinco.

Y sin duda, el momentazo de la noche lo protagonizaron la propia presentadora y Nagore Robles. La catalana y su novia bailaron e intentaron cantar al ritmo del mítico You're the One That I Want de la película de Olivia Newton-John y John Travolta. Un número musical que concluyeron con un beso muy aplaudido por sus compañeros del programa.

Belén Esteban felicitó a Sandra Barneda un gesto que negó a su pareja la semana pasada. "Fuiste injusta, porque el otro día nos estábamos todos besando y Nagore intentó darte un beso y le dijiste que no. Estuviste muy mal, pero hoy me has demostrado que muy bien", le dijo la de San Blas a la presentadora, que ante los vitoreos de otros tertulianos se lanzó a repetir la escena con Nagore dándole otro beso ante las cámaras de Telecinco.

PUBLICIDAD