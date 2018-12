Marhuenda se solidariza con Dani Mateo: "Me sonaría en una bandera aunque me repugne hacerlo" Ecoteuve.es 16:44 - 2/12/2018 1 Comentario

El periodista ha dejado claro que se posiciona a favor del colaborador de 'El Intermedio'

Dani Mateo una vez más ha sido protagonista. El programa de La Sexta noche abordó el tema del que todos están hablando. Y Paco Marhuenda no dudó en responder ante las críticas que está recibiendo el colaborador de El Intermedio.

Uno de los temas del que se habló en el espacio televisivo fue sobre el famoso gesto de Dani Mateo estornudó y se limpio los mocos con la bandera de España.

"Lo de Dani Mateo es una barbaridad", explicaba Marhuenda. Para posteriormente decir que a él no le gusta que se suenen con la bandera, pero entiende que sea humor. "Es lo mismo que con la revista Mongolia. Hay cosas que me gustan y otras que no, pero tienen todo el derecho a expresarse como quieran", le contestaba a Iñaki López.

Aunque se ha mostrado molesto porque no se critica de igual forma a la izquierda radical. "La libertad de expresión es para todos", recalcaba. Al periodista le parece un hecho insignificante porque que se han dado situaciones más complicadas que la de Dani Mateo. Resalta que lo de Dani Mateo es una tontería. "Se meten mucho conmigo en los programas de esta casa, soy un clásico. Y me divierte que lo hagan, sería muy fácil atacar a Dani Mateo", revela Marhuenda.

Y no acaba allí porque expresa que se solidariza con Mateo: "Me sonaría en una bandera, aunque me repugne hacerlo, para estar a su lado". Marhuenda se mostraba categórico al afirmar que: "La libertad de los otros hay que defenderla con tu propia vida, porque es la esencia y el fundamento de una democracia".

