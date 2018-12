El polígrafo de 'Sálvame Deluxe' contradice a Makoke, sí consentía las infidelidades de Kiko Matamoros Ecoteuve.es 11:26 - 2/12/2018 1 Comentario

La exconcursante de 'GH VIP' acude al programa para que se conozca la realidad de su ruptura

Makoke ha vuelto a visitar el plató de Sálvame Deluxe como ya ocurrió el sábado pasado donde contó su ruptura con Kiko Matamoros. La pareja no deja de tener protagonismo en estos días debido al rumor de la relación entre la exganadora de Supervivientes y Kiko Matamoros.

Makoke no ha querido dejar nada sobre el tintero y los colaboradores han aprovechado todas las preguntas del polígrafo para saber la verdad sobre este expareja.

"Quiero saber, de una vez, la verdad de esta pareja", comenzaba diciendo Belén esteban. El polígrafo hizo su trabajo para resolver preguntas que han dejado a todos los colaboradores con la boca abierta.

La polémica que se generó hace unos días sobre la filtración de que Matamoros visitó a un club de lucecitas ha sido resuelta. El polígrafo ha dado la razón a Makoke y no ha sido ella quien sacó esta noticia. "Yo no he filtrado nada, yo se lo contó a Laura Matamoros como se lo dije a mis íntimas amigas, no para que fuese público", se excusaba Makoke.

Los colaboradores se han quedado sorprendidos porque según María Patiño: "¡Makoke se ha comido un marrón que no le corresponde". Todo lo que contó el sábado pasado ha quedado confirmado, la madre de Makoke les dio dinero prestado para pagar varias facturas. Su hijo Javier Tudela también les ha dado dinero en más de una ocasión.

Pero el polígrafo no le ha dado la razón en la pregunta de: "¿Has consentido infidelidades de Kiko Matamoros durante los años de tu relación con él?". Makoke lo ha desmentido, pero no dijo la verdad porque sí las consentía. Según la exconcursante de GH VIP dice que solo supo la aventura que ocurrió en París, y que Matamoros intentó conquistarla arrepintiéndose de todo.

Además, el polígrafo le ha dado la razón con el 'affaire' que tuvo con el actor Brad Pitt. Durante mucho tiempo se especuló sobre este hecho y Makoke lo ha confirmado.

