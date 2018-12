Lolita flores en 'Mi casa es la vuestra': "No me llamaban ni para insultarme" Ecoteuve.es 12:01 - 1/12/2018 0 Comentarios

Lolita Flores visitó la nueva temporada de Mi casa es la vuestra para hacer un repaso sobre su vida personal y profesional. La cantante apareció en dos cadenas más simultáneamente. Le contó a Bertín todos los momentos amargos y dulces por los que ha pasado.

La hija de La Faraona contó a Osborne todo lo que supuso pertenecer al clan Flores. Desde el día de su boda hasta la muerte de su madre, Lolita se abrió en canal para no dejar nada en el tintero.

Ser famosa ha hecho que Lolita viva momentos amargos como el día de su boda en el que muchos testigos se acercaron a la Iglesia para presenciar la unión. "Por ser Lolita Flores tuve que renunciar a ser libre, tienes que medir dónde vas, qué dices, quién eres y yo soy gitana, me gusta la libertad", le explicaba al presentador.

Flores se dio cuenta de la fama que tenía su familia el día del entierro de su madre. "Me dí cuenta el día que se murió que la tuve que compartir con toda España y parte del extranjero. No pude estar ni cinco minutos para estar a solas con ella", recordaba emocionada.

El peor momento que vivió fue duro para ella porque nadie se acordaba de su trabajo. "No me llamaban ni para insultarme. He tenido que pedir dinero a mi hermana para comer y pagar la hipoteca. Ahora no me puedo quejar", explicaba seriamente."No tengo un amor, ya vendrá", zanjaba Lolita provocando las risas de Osborne.

