Alba Reche critica a 'OT' "por los vídeos de mierda" que le pusieron antes de actuar

La concursante considera que las imágenes le desestabilizaron antes de cantar

Alba Reche vivió este miércoles su primera nominación en Operación Triunfo. La ilicitana no tuvo su mejor noche a tan solo tres semanas de la gran final del concurso y protagonizó una actuación en la que varias desafinaciones la terminaron condenando siendo propuesta para abandonar la Academia. Finalmente, los profesores la salvaron y este jueves, durante el repaso de la gala, ha explicado qué le ocurrió.

"Se me hizo súper raro verte desafinar", le comentó Manu Guix, que no esperaba la respuesta que le iba a dar su alumna. "A mí se me hizo raro los vídeos de mierda de antes de la actuaciones. Lo siento a quien los haga, pero...", respondió rápidamente Alba, que no pudo evitar disimular su gran enfado.

Noemí Galera intentó justificar a sus compañeros de redacción del programa: "Lo que pasa es que se hace un repaso de la semana y tú se la ibas a dedicar a alguien, y las personas que hicieron ese vídeo pensaron que esto formaba parte de la semana", dijo pensando que se refería al momento en el que ella explicaba en quién se inspiraba para la interpretación del vídeo.

"A mí no me suelen afectar los vídeos, pero en esta actuación me vino muy mal y se notó. Y me jode que no cantara ahí lo que debía después de hacerlo bien en los pases. Un trabajo a la mierda de toda una semana", se quejó Reche.

"Me pusieron dos veces lo de que no vocalizaba, que fueron dos minutos a lo largo de toda una semana. Esa no ha sido mi semana. Llorar ahí dos segundos no ha sido mi semana. Y no es justo que yo tenga que salir a defender algo que no he hecho", denunciaba dolida y "nada orgullosa" de su actuación en la gala. "Lo hice lo mejor posible en las condiciones que estaba, sinceramente. No me voy a pedir más de lo que puedo dar", afirmó Alba dejando entrever que estos vídeos la desestabilizaron antes de cantar.

"Entendiendo lo que dices y compartiendo la opinión de que un vídeo puede ser desafortunado y no enseñe lo que te gustaría que enseñara, yo me fijaría en el aprendizaje que esto implica. Para nuestra profesión, esto es algo que tenemos que saber llevar. Te vas a encontrar mil veces en situaciones semejantes, que tendrás un bolo dentro de media hora y de repente te dicen que ha pasado lo que sea. En media hora sales a un escenario y nadie lo tiene que notar", le explicó Manu Guix.

