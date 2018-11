María ('OT'): "Mi novio Pablo es la persona menos machista que conozco y es normal que le guste mi culo" Merce Moreno 15:36 - 29/11/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la última expulsada del talent show de TVE

"Entiendo que generase debate, pero la palabra 'mariconez' me incomodaba"

"Yo siempre pensaba que el programa no se veía", admite la cantante madrileña

De negarse a cantar "mariconez" en la canción de Mecano a los controvertidos comentarios de su novio en su última gala. Si algo queda claro es que el paso de María por OT 2018 ha estado rodeado de polémica.

La concursante madrileña, una de las favoritas del público por su desparpajo, responde en ECOTEUVE.ES a las críticas que ha recibido Pablo, su pareja, tras su aparición en el programa. "Es la persona menos machista que conozco y es normal que le guste mi culo".

La cantante también se pronuncia sobre el lío que se creó por la polémica de la "mariconez", que llegó hasta el Gobierno. "Entiendo que generase debate, pero la palabra 'mariconez' me incomodaba".

¿Cómo estás tras tu expulsión?

Estoy malísima, siento que tengo un jet lag que flipas, pero contenta.

¿Esperabas que se quedara Marta?

No sé si tenía la sensación, pero es que yo soy muy fan de Marta y del numerazo que hizo. Imaginaba que iba a estar igualado, pero sabía que era muy posible que me fuera. Marta tiene un perfil muy chulo: tiene 18 años, se supera en cada gala y tiene un gusto musical espectacular. Si estuviera en casa, la votaría a ella.

¿Crees que conseguirá eliminar a Sabela?

No tengo ni idea, siempre fallo en mis cábalas. Cualquiera de las siete personas que quedan podría quedarse hasta la final. Marta y Sabela son muy diferentes. Creo que ya depende de los gustos.

Manu Guix dijo que eres una artista y la que más ha arriesgado de los concursantes de OT. ¿Te arrepientes de haberlo hecho ahora que estás expulsada?

Estoy muy contenta con todo lo que hice y lo que aprendí. Dentro no pensé que estaba haciendo algo loco. Simplemente me proponían una canción y durante la semana la íbamos montando de alguna forma.

Eres consciente de la polémica que se creó en torno a la palabra "mariconez" en tu canción con Miki. Si hubieses sabido lo que iba a generar, ¿te habrías callado?

Si te soy sincera, a día de hoy no sé lo que ha pasado. No puedo hablar de otra manera de la canción porque esa palabra me incomodaba. Eso sí, me parece muy interesante que se genere ese debate.

¿Entiendes que se criticase?

Por supuesto. El lenguaje es una parte importante de nuestra sociedad. Entiendo que la gente no piense así, he tenido muchas veces esa conversación antes de entrar en la Academia. De hecho, me sorprendió que dentro estuviésemos todos de acuerdo.

Aquella gala saliste favorita, ¿percibiste esto como un apoyo del público por querer cambiar la letra?

Totalmente. No esperaba para nada serlo y cuando salí pensé: "Igual a la gente le ha molado la forma en la que yo lo he enfocado".

¿Te impuso cantar la canción delante de Ana Torroja?

Muchísimo. Miki y yo estábamos 'cagadísimos'. Lo hicimos con todo el cariño del mundo y la disfrutamos mucho. Me encantó currar con Miki toda esa semana también.

¿Crees que alguna de tus nominaciones ha sido injusta?

La verdad es que respetaba bastante lo que me decía el jurado porque siempre era positivo. Luego yo veía esas imperfecciones en el repaso de gala y coincidía con ellos.

¿Te quedas contenta con la actuación de anoche, entonces?

La sentí muchísimo y me quedé muy liberada.

Uno de los momentos más comentados de la gala fue la entrada de tu novio Pablo. ¿Cómo lo viviste?

Yo estaba muy ilusionada por verle. Además apareció por allí, abrazándose con mis compañeros...

Se le ha tachado de machista por su forma de hablar.

No me he enterado de nada, acabo de encender el móvil ahora porque no me acordaba del PIN. Se me hace raro que se le haya criticado. Yo lo conozco y me parece natural lo que pasó. Es la persona menos machista que conozco y es normal que le guste mi culo.

¿Quién crees que ganará OT?

Yo creo que va a ganar Alba Reche, pero la cosa estará entre ella y Natalia.

En la gala se os comunicó que OT tendrá gira, ¿os lo esperabais?

En las firmas pensamos que el programa iba bien, pero dentro nos decían siempre "si hay gira...", "si todo va bien...". Nosotros pedíamos una gira pequeñita por salas aunque fuese. Ayer cuando nos lo confirmaron fue un subidón enorme.

¿Qué canción te gustaría cantar en los conciertos?

No sé si puede elegirlas yo. De grupal me encantaría hacer la de las Spice Girls. También cualquiera de mis individuales.

¿Hablabais en las habitaciones de la audiencia, del éxito del programa?

Yo siempre pensaba que el programa no se veía, pero tampoco lo hablábamos. Era absurdo comentarlo porque nadie tenia ningún input.

Noelia dijo a su salida que solo Famous quería representar a España en Eurovisión. ¿Te gustaría ir?

La persona que vaya irá encantada, claro, pero todos hemos visto tan claro que Famous debe ir a Eurovisión... No sé cómo va la mecánica de la selección este año, así que no sé con qué canción iría.

Si fueras la ganadora, ¿cómo imaginarías tu celebración?

¡No me preguntes eso, que me acaban de expulsar! Ni idea, pero invitaría a todo el mundo a unos gintonics.

¿Cómo vivisteis la bronca de Noemí Galera?

Nosotros tuvimos una conversación muy larga. Nos dio muchísimo bajón, porque pensábamos que iba a ser una broma graciosa y vimos que no. Nos afectó ver a Noe afectada. Luego se nos fue pasando.

¿Ahora que estabais menos, eran las noches más tranquilas en las habitaciones?

A pesar de que la principio éramos 16, no trasnochábamos. Recuerdo el momentazo de cantar "Buenas noches, buenas noches" o a Dave contando chistes. En realidad éramos muy organizados. Decíamos: "Vale, son las dos, vamos a apagar las luces". Ahora entrábamos a las 22.30, cansadísimos y era un rollo, porque nos quedábamos dormidos muy pronto.

Después de la marcha de Carlos Right, ¿notaste especialmente triste a Julia?

La marcha de Carlos fue un bajón general. Carlos era tan divertido y estaba haciendo bromas siempre, por lo que la Academia estaba un poco más triste sin él.

¿Te gustó el repertorio que te asignaron en OT?

Mucho. He hecho diez galas y cosas muy diferentes. Cada semana iba aprendiendo una cosa nueva.

¿Cómo te planteas tu futuro musical?

Ay, no lo sé... Si es que yo ayer estaba haciendo fitness y ahora aquí. Ahora estaré centrada en la gira y supongo que no podré hacer otras cosas mientras dure. Lo iré pensando.

Se os ha comparado mucho con la generación del año pasado.

Es normal, estamos en el mismo programa. Si lo hemos hecho la mitad de bien que ellos, pues genial.

