TV3 vuelve apoyar a Dani Mateo esnifando mocos de la bandera: "¡Me siento como la cabra de la legión!" Ecoteuve.es 29/11/2018 - 11:38 0 Comentarios

'Està Passant', el programa de Toni Soler riza el rizo haciendo un polémico gag

La polémica de Dani Mateo tras sonarse los mocos con la bandera en El intermedio es el cuento de nunca acabar. un mes después de su skektch, siguen sumándose reacciones, unas a favor y otras en contra. TV3, en un nuevo guiño hacia el humorista, ha ido un poco más allá al esnifar los mocos de la insignia nacional.

Ocurrió en Està Passant, el programa de Toni Soler. En ese momento, el presentador estaba hablando a los espectadores sobre la declaración judicial de Mateo cuando, de pronto, un colaborador pidió una bandera de España para "arreglar" el problema. "Si el problema son los mocos, fuera mocos. ¡Me los esnifo y punto!".

"¿Qué dices?", gritaba Soler mientras su compañero esnifaba fuerte: "¡Me siento como la cabra de la legión!". "Te has esnifado una barra, te has esnifado Navarra!", decía después el presentador con sorna que concluía así: "Yo no tengo nada que ver con esto".

Hace unas semanas, Soler echó una mano a Dani Mateo imitándole sonándose los mocos con la bandera catalana y lanzándola después a una urna del procés: "Estamos a favor del humor sin censura".

Youtube Video

PUBLICIDAD