Bertín Osborne estalla contra Dani Mateo por sonarse en la bandera: "Ha hecho una gilipollez y ahora tiene que pagar" Ecoteuve.es 29/11/2018 - 11:09

"Me da lástima porque estoy seguro de que es un buen chaval", dice el cantante

Bertín Osborne ha arremetido duramente contra Dani Mateo después de que se sonara los mocos con la bandera de España en El intermedio. Un skektch por el que el humorista fue citado en los juzgados como investigado por un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España y un delito de odio tras una denuncia de un sindicato policial.

"Yo he hecho muchas gilipolleces en mi vida. Él ha hecho una gilipollez y ahora tiene que pagar por haberla hecho", ha afirmado el cantante en plena promoción de nuevo álbum de rancheras, Yo debía enamorarme de tu madre.

Asimismo, Bertín ha remarcado que "precisamente por esa gilipollez", Dani Mateo va a quedar marcado para siempre y "será toda la vida el que se sonó los mocos con la bandera", en declaraciones a Europa Press.

"Tú no puedes hacer bromas con lo que sea, pero no te puedes meter en el plano de los sentimientos. Igual que no puedes entrar a escupir en una iglesia porque le jorobas los sentimientos a mucha gente, tampoco puedes hacer eso con la bandera porque hay mucha gente a la que eso le afecta y no te lo va a perdonar nunca", ha dicho.

Bertín Osborne: "Me da lástima Dani Mateo"

Por último, Osborne, que este viernes estrena nueva temporada de Mi casa es la tuya en Telecinco con la visita de Lolita, ha dicho que le da "lástima": "Estoy seguro de que es un buen chaval, pero oye, uno tiene que pensar las cosas que hace. Somos personajes públicos, no puedes hacer una cosa así y pensar 'qué cachondeo".

