El duro varapalo de Christian Gálvez tras una traición laboral: "Me dejó daños psicológicos" Ecoteuve.es 28/11/2018 - 19:16 0 Comentarios

El presentador, que desvela que aquello quedó solucionado, explica la situación

Christian Gálvez está de estreno. El presentador de Telecinco ha publicado un nuevo libro llamado Gioconda descodificada que suma a su extenso estudio sobre la figura de Leonardo Da Vinci, personaje del cual es un experto reconocido a nivel internacional.

El de Móstoles vive un dulce momento profesional al que no le ha sido nada fácil llegar. De hecho, en más de una ocasión, Gálvez ha hablado de los episodios más duros de su trayectoria en la televisión. Ahora, el presentador de Pasapalabra ha hablado de una crisis que vivió tras una "traición laboral": "No voy a desvelar quién fue porque no quiero involucrar a una tercera persona, a la que no le daría publicidad ni para bien no para mal", empezó diciendo avanzando que es algo que ya "está perdonado".

"En la tele, si cometes un error, asumes que lo has hecho mal y pides perdón. Pero cuando lo haces bien, y sabes que la gente se aprovecha de una circunstancia pasajera, es injusto. De aquello aprendí, me hizo mejor profesional y mejor persona", asegura a Lecturas antes de confesar la parte oscura de todo aquello. "Por supuesto, queda un daño colateral psicológico y hay que arreglarlo. Y ya está arreglado", declara.

¿Cambiaría Christian Gálvez Pasapalabra por otro programa?

Al término de su entrevista con la citada revista, Christian Gálvez habla de su situación al frente del concurso de Telecinco: "No cambiaría Pasapalabra, pero sí lo compaginaría con otros proyectos. Me gustaría volver al directo y a los talents, o un programa de ciencia. Estoy muy agradecido al programa que me permitió crear una familia", reconoce el madrileño.

PUBLICIDAD