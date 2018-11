La bronca entre Ana Rosa y Arcadi Espada: "¿Estoy hablando yo de ti? ¿Hablo de ti?" Ecoteuve.es 19:55 - 28/11/2018 0 Comentarios

El programa de Telecinco analizaba el asesinato de la joven de Alcorcón

Ana Rosa y Arcadi Espada han protagonizado un tenso momento este miércoles en El programa de AR cuando el programa trataba el asesinato de una joven en Alcorcón, presuntamente a manos de la ex novia de su actual pareja. El colaborador ha preguntado a la presentadora: "Este tipo de crimen, ¿cómo lo llamarías tú? ¿Violencia feminista?".

Ella no se ha tomado nada bien la pregunta , así como otros periodistas de la mesa de debate: "No, es simplemente una asesina. Dos adolescentes y una de ellas enloquecida por los celos".

Lejos de zanjar la polémica, Arcadi Espada ha continuado interpelando a la presentadora de AR y ha sugerido que los celos podrían estar siendo un atenuante de la "presentación mediática de la noticia". En ese momento, Ana Rosa se ha defendido, así como a sus colaboradores: "No, no, de ninguna manera. Nosotros no hemos hablado de celos en la noticia. No lo hemos hecho".

Frente a esto, Arcadi Espada ha subido el tono: "¿Estoy hablando yo de ti? ¿Hablo de ti?", mientras Ana Rosa decidía dar por acabado esta discusión.

