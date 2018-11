Kiko Matamoros, ilusionado con Sofía Suescun: "Me apetece estar con ella" Ecoteuve.es 18:46 - 28/11/2018 0 Comentarios

El colaborador de 'Sálvame' confiesa sus "ganas" para iniciar una relación con ella

Mucho se está hablando de la relación de amistad que mantienen Kiko Matamoros y Sofía Suescun a raíz de las fotografías que destapó Sálvame en la que ambos estaban en una actitud muy cariñosa. Ahora, el colaborador del programa ha desvelado sus "ganas" por "ir más lejos" con ella: "Puede ser una relación bonita. A mí es una chica que me encanta".

Tras la ruptura, se especulaba con que el ex de Makoke podría estar ilusionado con una persona muy cercana. Esa persona era Sofía Suescun, con quien en los debates de GH VIP mostraba mucha química.

"Yo con Sofía tengo una relación de confianza y complicidad enorme, muy grande. Me apetece estar con ella. Me apetece hablar con ella. Y ya está y lo digo así, no tengo porqué esconderlo".

El padre de Laura Matamoros sólo tiene halagos para su pareja, aunque se muestra cauteloso respecto a su relación con la navarra: "Estoy iniciando una relación que creo puede llegar lejos. Físicamente me parece un cañón y luego es divertida, es inteligente, y tiene sentido del humor".

Aunque parece que ambos están seguros de su idilio, no todos parecen estar conformes con este, empezando por la madre de Sofía. Maite Galdeano afirmó hace una semana en Sálvame Deluxe que "veía a Kiko mayor para su hija". No obstante, en la misma entrevista, Kiko Matamoros ha asegurado que tiene una relación "muy respetuosa" con Maite Galdeano.

