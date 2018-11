Muere Stephen Hillenburg, el creador de la serie infantil 'Bob Esponja'

Stephen Hillenburg, creador de Bob Esponja, ha fallecido este lunes a los 57 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que le fue diagnosticada en marzo del año pasado.

La cadena Nickelodeon ha emitido un comunicado de condolencias en su cuenta de Twitter: "Estamos increíblemente tristes por la noticia de que Steve Hillenburg ha fallecido después de una batalla contra el ELA. Era un querido amigo y socio creativo desde hace mucho tiempo para todos en Nickelodeon. Nuestros corazones están con toda su familia".

Hillenburg estudió una licenciatura en Planificación e Interpretación de Recursos Naturales, con especialización en los recursos marinos y fue profesor de biología marina. Esa fue la razón por la que le llevó a crear los personajes ficticios que viven en la ciudad Fondo de Bikini. La serie se estrenó en 1999 y tiene fama a nivel mundial.

???? We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. ????