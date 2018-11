Amor Romeira acepta el reto de Steisy y se desnuda en Instagram Ecoteuve.es 19:40 - 27/11/2018 0 Comentarios

La concursante de 'GH 9' se unió a su amiga contra las críticas de sus seguidores

Amor Romeira ha posado desnuda en su cuenta de Instagram en una complicada postura. ¿El motivo? Un reto que propuso hace unos días Patricia Steisy en las redes como respuesta a las personas que dicen que sus fotos están excesivamente 'photoshopeadas'.

"Os cuento: en esta foto dudan que me llegue la mano hasta mi chumi, o dicen que es Photoshop que me he descolocado el brazo, una vez os conté que tenía las piernas muy largas de la cadera al pie me miden 1'10, pero no os conté que los brazos también los tengo muy largos y de verdad que me llega perfectamente sin forzar, vamos, que te doy una ostia de lejos jajajaja", comentó la ex tronista en un Instagram Stories.

Así, la ex concursante de GH ha aceptado el reto que han asumido muchos de los seguidores de Patricia Steisy: posar desnuda en esa complicada postura. Como puede verse en Instagram, Amor Romeira supera con creces el reto #Bolleando.

"La Steisy ( @patriciasteisyofficial ) me ha retado... ¿¿Lo he conseguido?? OS LEO...", publicaba Amor Romeira en una foto que ya cosecha más de 9.000 likes.

