Dos pensionistas se lían en el jacuzzi de 'First Dates' pero se enzarzan en su decisión final Ecoteuve.es 27/11/2018 - 11:25

Alberto y Raimon decidieron dar rienda suelta a la pasión en el hamman del restaurante

Carlos Sobera recibió este lunes en el restaurante de First Dates a Raimon y Alberto, dos pensionistas dispuestos a encontrar el amor a su edad en el dating de Cuatro. Y lo que parecía que iba a ir viento en popa terminó torciéndose a última hora por un malentendido a la hora de tomar la decisión final.

Después de pagar la cuenta, Raimon y Alberto se dirigieron a al hamman del local, donde parecieron entenderse perfectamente bajo el agua del jacuzzi en el que decidieron dar rienda suelta a la pasión. Todo parecía indicar que ambos estarían dispuestos a tener una segunda cita con el otro, pero algo pasó en esta estancia que terminó por desmoronarlo todo.

"Yo sí tendría una segunda cita, como amigo y para conocerle más a fondo", dijo en tono picante Alberto mientras Raimon no demostraba el mismo entusiasmo. "Yo que sé. ¿Otra vez volver aquí?", preguntó contrariado. "No pasa nada...", le respondía su compañero aceptando su decisión.

"Bueno... venga, sí. Yo no estoy de acuerdo pero...", terminaba respondiendo a regañadientes Raimon, lo que hizo enfadar a Alberto. "Si no estás de acuerdo no. ¡No seas hipócrita! Tienes que ser sincero: como amigos...", le planteó. "Como amigos lo que quieras. Yo como amigo nos vamos ahora a tomarnos una cervecita, nos comemos una tapita...", le respondió minutos antes de que se mostraran de acuerdo en que nunca podrían ser algo más que amigos.

