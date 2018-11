El brutal enfado de Roncero por la enésima debacle del Madrid: "He tenido que ir a un chino para comer" Ecoteuve.es 18:11 - 26/11/2018 0 Comentarios

El tertuliano de Pedrerol estalló en 'El Chiringuito' por la derrota de los de Solari en Éibar

Tomás Roncero protagonizó un enfado mayúsculo este domingo en El Chiringuito de Pedrerol después de la nueva debacle del Real Madrid en Éibar, donde los de Solari sucumbieron por 3-0. El tertuliano entró en cólera con la actitud de los jugadores.

"Hoy el Madrid tenía un sol estupendo, el campo era una alfombra, no había ninguna excusa", empezó diciendo calificando como "inadmisible" lo sucedido y reprochando el mensaje de Sergio Ramos en zona mixta. "¿Por qué tenéis poca actitud?, ¿por qué no tenéis ganas?, ¿por qué no tenéis intensidad?, ¿por qué no tenéis ritmo? Es para cogerle a los 20 y decir que es inadmisible".

Pero a medida de que fue avanzando en su discurso, su tono fue aumentando: "No hay derecho a que tú juegues como si te diera igual. Porque no reaccionaba el equipo, parecía que daba igual y claro que no daba igual".

Y terminó totalmente fuera de sí: "Es que los cojo de la camiseta y me arranco... ¡me cago en la mar! Bale y Asensio, ¡sangre, que estamos perdiendo la Liga otra vez! ¿Cuántas veces la vamos a perder este año?". Lo más gracioso, es que Roncero desveló que tuvo que cambiarse de restaurante para que no le dieran "más la brasa": "Me metí con mi mujer y mis dos niñas en un chino porque sabían que no se iban a enterar. Me comí dos rollitos de primavera como un señor".

????¡NO TIENE DESPERDICIO!???? ¿Dónde tuvo que ir a ????COMER???? AYER #TomásRoncero para que NO LE RECORDARAN la DEBACLE del Real Madrid? ¡QUÉ MOMENTAZO! pic.twitter.com/Fl5aWh74ZP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 25 de noviembre de 2018

El 'troleo' de Soria al Madrid con Cucurella

El mal trago de Roncero no acabó aquí. Cristóbal Soria llegó eufórico después de que su Sevilla se alzara con el liderato. Sin embargo, también quiso tener su guiño a la derrota del Madrid disfrazándose de Marc Cucurella, uno de los grandes protagonistas del equipo armero el sábado. Así las cosas, el colaborador apareció con peluca y gritando: "¡Aquí está 'Cururela! ¡Cururela mío! Todos somos Cucurela. ¡Qué cosa más grande la que le metió ayer con sus pelos y sus cosas!".

PUBLICIDAD