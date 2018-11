Antonio Pampliega sale en defensa de Ángel Sastre tras su polémica conexión con Cuatro: "No está bien, me da muchísima pena" Ecoteuve.es 26/11/2018 - 17:27 0 Comentarios

Ambos fueron secuestrados 299 días junto a José Manuel López en Siria

"Yo, después del secuestro, también aceleré y perdí el control de mi vida", dice

El periodista Antonio Pampliega ha salido en defensa de su compañero Ángel Sastre después de que protagonizara este domingo una polémica conexión con Noticias Cuatro al intentar informar de la suspensión del Boca - River de la Copa Libertadores. El reportero entró en directo desde Buenos Aires en un extraño estado que provocó todo tipo de comentarios por parte de los espectadores de la cadena.

Pampliega ha querido dar la cara por Sastre, periodista con el que estuvo secuestrado durante 299 días por el Frente al Nusra (facción de Al Qaeda) en Siria. Ambos, junto a José Manuel López, fueron liberados en mayo de 2016 tras vivir casi un año en unas pésimas condiciones. Pampliega ha contado en más de una ocasión lo mal que lo ha pasado tras recuperar su vida y ahora echa un guante a Ángel Sastre, quien podría estar atravesando una complicada situación.

"Leo los comentarios de cientos de personas, dañinos, obviamente. Veo el escarnio público al que Ángel está siendo sometido. Y me da vergüenza. Y pena, muchísima pena", empieza diciendo imaginando cómo debe sentirse Sastre tras lo ocurrido.

"Lo sencillo es machacarlo y hundirlo. Es lo sencillo. Quedarnos con esa imagen. Ángel no está bien. Es obvio. Pero ninguno lo estamos. Porque hemos sido unos cobardes y no hemos tenido el valor suficiente de enfrentarnos cara a cara con nosotros mismos. Ninguno nos hemos mirado al espejo. Porque nos da miedo nuestro reflejo. Después de haber sobrevivido a un secuestro nos creímos invencibles. Hemos superado un puto secuestro. Podemos con todo. Nos creemos los reyes del mundo...", analiza sobre cómo fue su primera etapa tras ser puesto en libertad.

"Un mundo que gira y gira y que nosotros no somos capaces de controlar. Porque va todo demasiado deprisa. Porque no somos conscientes del trauma que tenemos encima y que lo hemos pasado nos ha dejado marcados para siempre. Pero nosotros miramos a otro lado. Huimos de aquellos que tratan de aconsejarnos para que retornemos a la senda. Y, al final, los alejamos de nuestra vida porque molestan. A nadie le gusta escuchar cosas que le desagradan", dice Pampliega, que se ve "reflejado" en su compañero.

"Yo, después del secuestro, también aceleré y perdí el control de mi vida. Hice cientos de cosas de las que me arrepentiré el resto de mi vida. Traté a las personas que más me quieren (en especial a una) como trapos. Perdí el norte, el sur, el este y el oeste. Y me quedé sólo. Vaya que si lo hice. Y comencé a dar tumbos por la vida. Hasta que un día, me di un hostióon. Perdí lo más preciado que tenía por haberlo maltratado durante más de un año. Aguantó y aguantó hasta que ya no pudo más...", recuerda haciendo autocrítica de lo ocurrido.

"Y en ese momento es cuando te miras al espejo y te das cuenta que te has convertido en una persona que no reconoces. Y que, por primera vez en tu vida, eres consciente de que estás autodestruyéndote. Y decides, año y medios después de recuperar la libertad, que necesitas ayuda. Necesitas ayuda porque tienes que salir del agujero en el que te has metido tu solo. No. Aquí no te han obligado a entrar lo has hecho por voluntad propia. Y ahora, después de ver dónde estás, rompes a llorar porque quieres recuperar tu vida anterior", sigue declarando.

"Me da pena Ángel. Muchísima. Porque Le quiero. Porque me veo reflejado en él. Porque me imagino cómo se debe sentir en un día como hoy. Me duele ver como compañeros de profesión se están cebando con él echando más gasolina a su ya de por sí delicada situación", dice antes de lanzar un mensaje al periodista. "Ángel, por favor, cuídate. Hazlo por los que te quieren. Pero sobretodo por ti. No te autodestruyas. Te quiero, hermano", afirma Pampliega, que pide empatía con el reportero.

