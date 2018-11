Eugenia Martínez de Irujo desvela a Jesús Calleja los traumas de su infancia: "El marido de mi madre era muy malo" Ecoteuve.es 14:50 - 26/11/2018 0 Comentarios

La aristócrata se abre en canal durante su aventura con el presentador de Cuatro

Eugenia Martínez de Irujo visitó este domingo Planeta Calleja, donde dejó algunos apuntes sobre su complicada infancia. La hija de la Duquesa de Alba habló sobre los malos momentos que les hizo pasar a ella y a sus hermanos su padastro Jesús Aguirre: "Cuando se casó con Aguirre fue pésimo para nosotros. Era muy culto, pero cero humano. Era muy malo".

La aristócrata recordó un traumático momento en el que su padrastro hizo que fuera a su despacho para culpabilizarla de la supuesta enfermedad de su madre. "Me dijo unas cosas con 11 años que aun las tengo guardadas. Me llamó a su despacho y dijo que si seguíamos viviendo en casa era gracias a él. Que si le pasaba algo a mi madre, que según él estaba enferma del corazón, cosa que era mentira, yo sería la culpable", afirmó Eugenia.

A pesar de todo, recordó su infancia como feliz, aunque su madre no les atendiera todo lo que debía: "Tenía un itinerario complicado. Mi madre me ponía clases de todo; tenía que jugar al tenis, hacer ballet, flamenco, guitarra, esquí... Comía en 15 minutos y me tenía que cambiar de ropa en el coche. Y así todos los días".

La situación cambió cuando Eugenia "se plantó" y dijo que no quería seguir con ese ritmo de vida: "Siempre que podía me saltaba las normas". Más cariñoso fue con Alfonso Díez, el último marido de su madre: "Es educado y cariñoso. Claro que al principio nos resultó extraño hasta que lo conocimos. Cuidó e hizo feliz a mi madre".

