Évole recurre a Broncano para lanzar a Iniesta la pregunta más "incómoda": "Para mí no es relevante"

El cómico de 'La resistencia' grabó un vídeo lanzando su famosa cuestión: ¿cuánto dinero tienes en el banco?

Andrés Iniesta, el héroe de España en el Mundial de Sudáfrica, fue entrevistado por Jordi Évole este domingo en Salvados. El periodista quiso poner al futbolista en un aprieto, aunque para ello recurrió a su amigo David Broncano. Coincidiendo con su visita a La resistencia, el cómico grabó un vídeo con la famosa pregunta que hace a todos sus invitados: "Con cariño, te quería preguntar cuánto dinero tienes ahorrado".

"La pregunta está lanzada", dijo Évole con una sonrisa invitado a Iniesta que respondiera. Sin embargo, él le 'regateó' bien: "Sí que lo sé lo que tengo ahorrado. O sea, para mí no es algo relevante que tenga que saber la gente u otra persona de ti. ¿Si tienes mucho dinero me caes mal y si tienes poco me caes bien?".

"¿Tienes la aplicación del banco bajada al móvil?", repreguntó Jordi a lo que Iniesta contestó afirmativamente. "¿Y tú entras y dices 'a ver cómo está esto?", volvió a insistir. "Como todo el mundo que puede hacerlo", respondió el jugador, que desveló que su padre también hace de gestor de sus ahorros: "Intento tener todo controlado".

Iniesta opina sobre el soberanismo catalán

Otro momento incómodo fue cuando el presentador sacó el tema de Cataluña y los días previos al 1-O. "Fue imposible no hablar de ello", empezó a contestar el excapitán del Barça. "No sé si algún día se sabrá todo lo que pasó aquellos días. Hubo muchas llamadas importantes, gente diciendo una cosa y haciendo otra".

Más tenso se mostró Iniesta cuando Évole le preguntó si Puigdemont llamó al club ese día, que jugaba el Barcelona contra Las Palmas: "Son cosas que...quedarán ahí. No fue solo el hecho de si se juega el partido o no, hubo...más cosas".

Además, el centrocampista reconoció que no le gusta que se silben los himnos, "el español o cualquiera" y opinó sobre los gritos de "independencia" que se escuchan en el Camp Nou en el minuto 17.14: "Es una expresión que hace la gente. No tengo nada en contra. Otra cosa es que te sientas identificado o no".

