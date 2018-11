Sandra Barneda expulsa a Hugo Castejón en el momento más tenso del debate de 'GH VIP': "¡Es insoportable!" Ecoteuve.es 26/11/2018 - 12:22 0 Comentarios

La presentadora y el defensor de Miriam Saavedra se enzarzan en directo

La tensión que se vive dentro de la casa de GH VIP se ha trasladado por enésima vez este domingo al plató del debate presentado por Sandra Barneda en Telecinco. La catalana ha tenido que lidiar con las acaloradas discusiones entre algunos de sus colaboradores, enfrentados por su visión de lo que está pasando en el reality.

Así pues, las chispas que durante semanas han saltado entre Barneda y Hugo Castejón terminaron anoche con ambos enzarzándose ante las cámaras del programa. Tras una tensa conversación entre el defensor de Miriam Saavedra y Aurah, se formó un gran revuelo en el plató de Mediaset mientras que la presentadora pedía silencio y respeto entre los tertulianos.

Así pues, Barneda no dejó pasar ni una al ex de Marta Sánchez invitándolo a abandonar el estudio de forma inmediata: "No me hace gracia expulsar a nadie, pero es insoportable. Se tiene que respetar. Contigo no hay manera. No podéis interrumpir todo el rato. En casa dicen que parecemos una cuadra, y es normal. La gente en casa quiere vuestras opiniones, no quiere vuestros gritos", decía advirtiendo al resto de sus compañeros.

