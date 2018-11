El impresionante primer pase de micros de la décima gala de 'OT': "Voy a planificar una fiesta profes y alumnos" Ecoteuve.es 14:50 - 25/11/2018 0 Comentarios

Famous consigue hacer bailar a los profesores de la academia con la canción de Bruno Mars

El primer pase de micros de la gala 10 de OT ha hecho disfrutar tanto a concursantes como a profesores. Los triunfitos lo dieron todo en el pase consiguiendo hacer bailar a los profesores con ellos.

Las primeras en cantar fueron María y Marta, las nominadas esta semana, con sus canciones Because the night de Patti Smith y Like a Prayer de Madonna respectivamente.

Después de ellas fue el turno de Sabela con la canción Te necesito de Amaral que ha conseguido que el jurado le diga: "Te has llevado la canción a tu terreno y has hecho una versión súper personal". Más tarde lo hizo Natalia que emocionó a Mamen: "Es de las mejores cosas que he visto en OT', le elogió la profesora. Por su parte, Julia cantó A que no me dejas de Alejandro Sanz un cantante muy querido por ella. Alba con voz melancólica conquistó al jurado con la canción de LP Lost on you.

El penúltimo en cantar fue Miki con Promesas que no valen nada de Los Piratas. Pero quien puso el broche de oro fue Famous con la canción de Bruno Mars Uptown funk que animó a todos los presentes a cantar con él y a baliar. Tanto fue así que los profesores le pidieron un bis de la canción para poder disfrutarla un rato más. La directora de la academia se vino arriba pidiendo una fiesta: "Voy a planificar una fiesta profes y alumnos", conluía Noemí Galera.

