Makoke cuenta en 'Sálvame Deluxe' su ruptura con Kiko Matamoros: "He vivido engañada" Ecoteuve.es 11:11 - 25/11/2018 0 Comentarios

La modelo se ha sincerado contando todos los detalles que la llevaron a separarse de Kiko Matamoros

Makoke ha visitado el plató de Sálvame Deluxe para contar su separación con Kiko Matamoros y la experiencia en GH VIP. La polémica separación entre esta pareja está servida, ya hace unos días Sálvame sacó a la luz las imágenes del tonteo entre Kiko Matamoros y Sofía Suescun.

Con toda la controversia que ha generado la "supuesta relación" entre Kiko Matamoros y la exconcursante de Gran Hermano Sofía Suescun, Makoke ha decidido dar una entrevista al programa de Sálvame.

La modelo se ha sincerado contando todos los detalles que la llevaron a separarse de Kiko Matamoros. En su viaje a la ciudad del amor (París) hace unos años, Makoke descubrió la infidelidad de Kiko y decidió perdonarle.

Pero este verano no aguantó más y estalló porque le llegó un correo en el que pudo leer conversaciones de Matamoros con otra mujer. "Veo complicidad con una mujer en el correo", le decía a María Patiño. En el correo descubrió que Kiko entregó a la mujer 1.000 euros y que "hablaba de manera despectiva de personas que yo quiero". "¿De tu madre?" le preguntaron los colaboradores, y Makoke confirmó de manera reservada la afirmación.

"He sentido que he vivido engañada", explicaba Makoke. Pero esto no fue todo y la modelo fue más allá desvelando que le espió: "Le espié y le localicé en un puticlub". Las confesiones que ha realizado al programa han dejado dudar a los colaboradores que han tenido más de un enfrentamiento con ella.

PUBLICIDAD