Tenso enfrentamiento entre Mila Ximénez y María Patiño: "No eres el ombligo del programa" Ecoteuve.es 24/11/2018 - 15:01 0 Comentarios

Duro encontronazo entre las colaboradoras de Sálvame en pleno directo

Durante el programa de Sálvame, Mila Ximénez se encontraba dando una información novedosa sobre la Kiko Matamoros y su expareja Makoke cuando la periodista, María Patiño, le rebatió la información que tenía.

"No es así, es que no es así", le contestaba María. La interrupción que produjo Patiño no le sentó nada bien a Mila que se enfado diciéndola que "no vuelvas a poner en duda una información que yo diga en este plató".

Ximénez le pidió respeto a las informaciones que daba ella, ya que no fue la primera vez que tenían un encontronazo así porque ya lo habían hablado en privado.

"No eres el ombligo del programa, eres un colaborador más que da información como todos", le amonestaba Mila muy enfadada. Tras reprenderla se marchó del plató muy enfadada. Por su parte, María Patiño dijo que su intención no era perjudicarla.

PUBLICIDAD