Oriana toca fondo: "Estoy yendo al psicólogo, tenía mucha presión y estoy podrida"

La extronista no soportó el encierro en Guadalix y terminó abandonando

Aunque entró con el cartel de estrella en GH VIP 6, Oriana acabó abandonando a los pocos días para decepción de los espectadores de Telecinco y del propio Jorge Javier. Ahora, la chilena ha confesado en su blog de Mtmad Algo pasa con Oriana que la participación en los realities le ha afectado tanto, que se ha visto obligada a ir al psicológo.

"Me encanta lo que hago, me encanta vivir de la imagen, explotar mi Instagram, me flipa porque llego mucho a vosotros, pero sí que es cierto que si me dices ¿qué te gustaría ser dentro de tres años? no sabría responder", empieza reflexionando.

"Estoy yendo a un psicólogo que me conoce desde hace muchísimos años", dice la chilena. "Empecé a ir a raíz de los 'realities. Estoy super contenta, me está ayudando muchísimo".

Y es que como se pudo comprobar en la casa de Guadalix, Oriana sufre de ansiedad: "No me gusta estar encerrada en ningún espacio y creo que esto ha sido a raíz de los 'realities', de estar encerrada y vivir bajo cámaras, al final todo paso factura". [VÍDEO]

