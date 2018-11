Kiko Matamoros niega haber pillado "bichitos" tras visitar "bares de lucecitas" Ecoteuve.es 22/11/2018 - 19:13 1 Comentario

El colaborador de 'Sálvame', en el punto de mira por su acercamiento a Sofía Suescun

Kiko Hernández ha dejado impactados a todos sus compañeros este jueves durante la emisión de Sálvame. El tertuliano contó en directo una desagradable anécdota sobre Kiko Matamoros que habría desvelado Makoke a una colaboradora del debate de Gran Hermano VIP.

"Makoke dice que no va a contar nunca qué pasó el 7 de agosto pero sí le cuenta a una compañera suya que tú tienes una app para buscar tu iphone y que te encontró en dos bares de lucecitas", empezó diciendo antes de dar más detalles sobre lo que Kiko habría hecho en este tipo de locales.

"Llegó a casa y dejó una ropa interior llena de bichitos. Esto lo cuenta Makoke durante el debate del domingo", siguió relatando Hernández, que utilizaba un eufemismo para referirse a "ese tipo de seres vivos que puede haber en los calzoncillos y que se mueven".

Kiko Matamoros se mostró bastante indignado desmintiendo esta información: "No sé por qué hay que utilizar esos términos. Te juro por mi madre que está enterrada desde hace 17 años que yo, desde que me he separado, nunca he dejado absolutamente ninguna prenda mía en esa casa para que se limpie. Es absolutamente falso", empezó diciendo antes de criticar a su ya exmujer.

"A donde vaya yo después de la ruptura tres narices le importa a ella y tampoco tiene por qué espiarme y menos hacerlo público. Es de un mal gusto absoluto todo. Raya la desvergüenza. Ella que tanto habla de nuestra hija, no sé por qué propicia que estas cosas se hagan públicas. Me da mucha pena todo", concluyó visiblemente enfadado.

