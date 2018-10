El 'troleo' de 'Zapeando' a Cristina Pedroche por su próximo 30 cumpleaños: "Callaos, que estoy mal" Ecoteuve.es 26/10/2018 - 19:56 0 Comentarios

La colaboradora asegura estar agobiada con la edad que alcanzará el martes

Cristina Pedroche ha manifestado este viernes su preocupación en el plató de Zapeando por un acontecimiento que se producirá en los próximos días: su cumpleaños. El 30 de octubre, la de Vallecas alcanzará sus 30 años y sus compañeros de La Sexta no han dudado de bombardearla con mofas en directo.

"Aquí en la mesa hay alguien que quizá la semana que viene entra en sus 30", comentó Frank Blanco desvelando el asunto. "Cállate", le decía Pedroche a su compañero. "La pequeñita se nos ha hecho mayor", dijo con sorna Miki Nadal. "Ya no eres tan pequeñita", se sumaba Anna Simon.

"Sigo siendo tan pequeñita si me comparo con vosotros", trataba de defenderse la presentadora. "Callaos, que hoy estoy mal", reconocía. "Pero ya nunca más en la vida volverás a ser veinteañera", insistía Simon con dureza. "Estará más cerca de los 40 que de los 20", apuntaba Nadal antes de que Morgade y Peinado le echaran un guante. "Entras en lo bueno", le dijeron. "Espero que me preparéis una sorpresa, pero bonita, no un susto", pedía entre risas la colaboradora.

PUBLICIDAD