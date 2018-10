Los concursantes de 'OT' se vengan de Mecano con la letra de su nuevo himno 'Somos' Ecoteuve.es 26/10/2018 - 13:54 0 Comentarios

Los participantes del talent musical presentan la letra definitiva de la canción

Operación Triunfo quiere sigue siendo bandera de la libertad, diversidad e inclusión. Unos valores con los que el formato arrasó en 2017 y de los que este año no han querido desprenderse los nuevos concursantes de la Academia.

Hace una semana, los triunfitos de OT 2018 empezaron a componer el nuevo himno del programa. Y para huir de los tópicos de las exitosas Mi música es tu voz o Camina, Manu Guix propuso a sus alumnos que enfocaran la letra de la nueva canción en el carácter reivindicativo y rompedor de su generación.

El director musical de la escuela les propuso que aprovecharan polémicas como las de la famosa 'mariconez' en el tema de Mecano como inspiración. Así pues, en una de las estrofas de la canción, los concursantes manifestaron su defensa a la evolución del lenguaje.

"Derribamos las barreras del pasado, las palabras que segregan cuando hablamos. Aprendimos que el secreto está en mirarnos sin juzgar a aquel que vive a nuestro lado", reza un fragmento de la letra, que recopilamos al completo a continuación.

Letra completa de Somos, el reivindicativo himno de OT

Una mano se alza entre la multitud,

un rayo de luz aparece en el cielo.

Miles de voces cantan a un mismo son,

somos fuerza, somos cambio, somos la generación.

De valientes que no callan ante el miedo,

del recuerdo de las almas que cayeron,

combatiendo contra el odio y el rencor

es por ella que hoy cantamos hacia el cielo.

Que la vida vale más,

que no hay que comparar.

Cada paso que tu das

a mi también me hace ganar.

Todo lo que hemos callado

ahora grita libertad.

Somos aliento, gladiadoras construyendo la ciudad

gritos al viento, ha llegado el momento de cambiar.

Son tus manos las que pueden ayudar.

Por las calles suena el eco del valor,

en cada rincón un poeta en silencio

se despierta con el ritmo del tambor.

Somos lucha, somos arte, somos la revolución.

Derribamos las barreras del pasado,

las palabras que segregan cuando hablamos.

Aprendimos que el secreto está en mirarnos

sin juzgar a aquel que vive a nuestro lado.

Somos aliento, gladiadoras construyendo la ciudad

gritos al viento, ha llegado el momento de cambiar.

Son tus manos las que pueden ayudar.

Somos la ciudad perdida

que sin miedo nos da la vida.

Somos la ciudad que no miente,

la que acepta lo que siente.

Somos la ciudad donde se escucha

todas las voces que luchan.

Somos aire y emoción,

somos la revolución.

Somos gente sin bandera,

sin límites ni fronteras.

Somos la ciudad de la alegría

y si te hace falta aquí tienes la mía.

Somos la ciudad valiente,

somos un montón de gente.

Somos aire y emoción,

somos la revolución.

Oh oh oh oh oh

