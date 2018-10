Un diputado de Ciudadanos llama "basura" a Toni Soler (TV3) por insinuar que Albert Rivera se droga Ecoteuve.es 26/10/2018 - 12:30 0 Comentarios

El presentador catalán bromeó con el incidente del político en el control del aeropuerto

Jordi Cañas, exdiputado de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, ha cargado contra contra Toni Soler por insinuar que Albert Rivera se droga. El director y presentador del espacio de TV3 Està passant aprovechó una última polémica en la que se vio envuelto el líder del partido para lanzar una broma satírica en su programa.

El pasado lunes, Soler empezó la emisión disculpándose ante los espectadores por haber llegado tarde asegurando que su retraso se debía a que le había tocado enfrentarse a un "control sorpresa" en el aeropuerto: "No todos tenemos la suerte de Albert Rivera", afirmó el presentador, que hacía referencia así a un incidente que sufrió el político en El Prat hace dos semanas, cuando sus escoltas evitaron que se enfrentara a un chequeo aleatorio en el control de seguridad.

"¿Pero, por qué se negó? Yo, cuando voy al aeropuerto, estoy rezando para que me hagan un control aleatorio solo para que alguien me toque gratis. Ya está bien, mira qué bromas me hacéis decir para no hablar del tema de las drogas", continuó diciendo Soler, que ha generado todo tipo de reacciones tras la emisión de su programa.

Jordi Cañas ha querido entrar en la polémica y ha explotado contra Toni Soler: "Basura. Es basura. Basura. Sí, eres basura. Rico y famoso a costa de los que humillas, pero simplemente basura", ha escrito en su cuenta personal de Twitter. Josep Ramon Bosch, expresidente de Societat Civil Catalana, también ha criticado al presentador llándolo "sinvergüenza y millonario".

No es la primera vez que Toni Soler se ve envuelto en este tipo de controversias. Durante los últimos años, el periodista ha comparado a Rajoy con Hitler o llamó entre bromas "vaga" a Inés Arrimadas por su origen andaluz. Ahora, ha vuelto a saltar a los medios por su último y no menos polémico chiste.

Basura. Es basura. Basura. Si, eres basura. Rico y famoso a costa de los que humillas, pero simplemente basura. https://t.co/hoLleHf6Ca — Jordi Cañas (@jordi_canyas) 23 de octubre de 2018

