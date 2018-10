Una comensal enseña los pechos a su chica en 'First Dates': "Me ha encantado su tetamen" Ecoteuve.es 26/10/2018 - 10:38 2 Comentarios

Alba y Alexa protagonizan la cita más caliente del programa de Cuatro

Cadenas CUATRO Programas First dates

Alba y Alexa protagonizaron este jueves una de las mejores citas que se han podido ver en la historia de First Dates. Al menos la más sorprendente y, sin duda, la más hot. Tanto que una de las comensales acabó abriéndose el escote y enseñando los pechos a su cita.

La conexión entre Alba y Alexa fue un hecho desde el primer momento que se vieron en el restaurante de First Dates. Alba no dejó ni un instante de mirar a los pechos de Alexa y eso fue uno de los temas centrales de la conversación.

De hecho, en un momento dado, Alba no dudó en acercarse a su pareja y meter mano en su escote. "Ese pecho, que se sale...", dijo. "Que se salga...", añadió Alexa, encantada de que se lo estuviera tocando. "Yo, por aprovechar", continuó Alba. "Son tetas naturales, las mías son operadas..."

Pero ahí no se quedó la cosa. Alba siguió mirando el pecho de su compañera. "Tú tienes tu escotillo ahí...", sugirió. Alexa no se cortó, apartó su camisa y lo dejó todo al descubierto. "Las querías ver, ¿no?"

Alba no daba crédito: "Me ha enseñado todo el tetamen. Me ha encantado las tetitas".

Cadenas CUATRO Programas First dates

PUBLICIDAD