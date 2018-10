'El hormiguero' pone en aprietos a Aitana con un mensaje de Luis que pedía consejo de amor Ecoteuve.es 26/10/2018 - 10:25 0 Comentarios

El consultorio de Nuria Roca intentó ayudar a un joven, que se enamoró en el metro

Más tarde, la colaboradora leyó otro sobre una falta de confianza en su pareja

Muchos pensaban que Pablo Motos le preguntaría a Aitana sobre la ruptura con Cepeda en su visita a El hormiguero este jueves. Sin embargo, esto no ocurrió, aunque la finalista de Operación Triunfo 2017 sí que habló de temas personales a raíz de los mensajes de dos espectadores que escribieron al consultorio de amor de Nuria Roca.

En el primero, el protagonista era un joven llamado Luis, el nombre de pila de su ex Cepeda, que decía así: "Os escribo porque necesito ayuda. Desde hace casi un año coincido en el metro con una chica que me vuelve loco. Los dos nos montamos a la misma hora y en la misma parada, así que podemos ser vecinos. Así que ella se baja una estación antes que la mía y nunca me atrevo a decirle nada aunque ella también me mira y noto que me sonría. La verdad es que no me atrevo porque, sinceramente, soy un poco feo. ¿Tú qué harías?".

"A ver, lo de ser feo o guapo es relativo", añadió Nuria. "Siempre dicen que lo primero tiene que ser el físico, pero si el físico luego no te llega...", afirmó Aitana que, después, se animó a apoyar al joven: "Al final ya tiene un no. Me refiero... ¿cómo se llamaba?". "Luis", le apoyó la colaboradora. "Ya tienes un no, ¡prueba!", dijo Aitana que aconsejó a Luis que se hiciera el confundido bajándose en la parada de la chica.

Aitana opina sobre los celos

Minutos después, Nuria Roca leyó un nuevo mensaje de otro espectador, llamado Roberto: "Estoy seguro de que mi novia me es infiel. El problema es que no tengo pruebas y para lograrlas debería mirarle el móvil o contratar a un detective". "Si no hay confianza... si tiene la cosita de cogerle un móvil, '¡ahí hay un problema!", afirmó.

Con esto, Pablo Motos recordó que el mirar el móvil a tu pareja es un delito en España. "¿En serio?", se sobresaltó Aitana que fue puesta en apuros por las hormigas con la siguiente pregunta: "¿Podrías ir a la cárcel por eso Aitana?". "No, yo no", contestó.

Todo esto podría quedar en una divertida anécdota. Sin embargo, es curioso que el programa saque este tema a relucir después de que su ruptura con Cepeda pudiera estar desencadenada por los celos de Aitana, según apuntan las especulaciones.

