Aitana responde a las críticas: "Si hago topless, son mis tetas, las enseño y no pasa nada"

La cantante habló de su famoso posado en Ibiza junto a sus amigas en 'El hormiguero'

Era mucha la expectación por ver a Aitana en El hormiguero. La finalista de Operación Triunfo 2017, que acaba de publicar su libro La tinta de mis ojos, visitó el programa de Pablo Motos por segunda vez. Allí anunció que a finales de noviembre lanzará la primera parte de su disco que se llamará Trailer y tendrás seis canciones. Además, recogió emocionada su doble Disco de Platino por Teléfono.

Con solo 19 años, la joven ha tenido que poner patas arriba su vida y cambiar Barcelona por Madrid. "Me siento bien. Al principio fue raro. Mis padres me ayudaron con la mudanza y cuando se fueron lloré toda la tarde. Y mi padre que no suele llorar nunca, se puso a llorar también. Mi madre dice que si no le llamo todas las noches, viene a Madrid", confesó.

En la entrevista, hubo tiempo para que Aitana pudiera responder sobre la absurda polémica en la que se vio envuelta hace unos meses, al ser criticada de fomentar la delgadez después de publicar unas fotos en las playas de California y tras el topless en un yate en Ibiza, en la que la triunfita salía de espaldas, sin la parte de arriba del bikini, con sus amigas.

"Vi que habían criticado unas fotos tuyas en bikini porque fomentabas la delgadez, pero estás perfecta, estás impresionante", se arrancó Motos. "Había una que decían a lo mejor estabas haciendo topless y me cabreé yo, ¡serán imbéciles!". "No fue un topless. Pero si lo fuera, al final son mis tetas, las enseño y no pasa nada", respondió muy resulta Aitana.

